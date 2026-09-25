Kultowy początek serii z polskim półświatkiem w tle. Od premiery minęło ponad dwadzieścia lat

Wiosną 2005 roku widzowie mieli okazję po raz pierwszy zagłębić się w niezwykle brutalny i mroczny świat warszawskiej policji. Dokładnie 9 kwietnia 2005 roku zadebiutował film "Pitbull", za którego reżyserię i scenariusz odpowiadał Patryk Vega. Potężny sukces tej kinowej produkcji sprawił, że bardzo szybko powstał również uwielbiany serial telewizyjny pod tym samym tytułem, który gościł na ekranach w latach 2005-2008. Dziś, po upływie dwudziestu jeden lat od pierwszej premiery, tytuł ten wciąż cieszy się gigantycznym uznaniem i statusem dzieła wręcz legendarnego.

Zarys fabuły skupia się na wyczerpującej pracy policjantów z Wydziału Zabójstw. Bohaterowie zostają uwikłani w skomplikowaną intrygę kryminalną, nawiązując kontakt z Worwzakonnikiem, który pełni w przestępczym świecie prestiżową funkcję sędziego. Głównym celem staje się Said, odpowiedzialny za morderstwa i porwania, ukrywający się poza granicami kraju. Aby zlikwidować problem rękami mundurowych i zwabić gangstera z powrotem do stolicy, oficer Despero zostaje wytypowany do nawiązania bliskiej relacji z córką Saida, Dżemmą. Jedna noc i pozornie służbowa misja błyskawicznie przeradzają się w gorący romans, co pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych, pełnych napięcia zdarzeń.

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Plejada gwiazd w mrocznej opowieści. Te role przeszły do historii polskiego kina sensacyjnego

O rynkowym fenomenie produkcji zadecydował nie tylko bezkompromisowy scenariusz, ale przede wszystkim fenomenalnie dobrani aktorzy, którzy tchnęli życie w skomplikowane postaci. Reżyserowi udało się zgromadzić na planie absolutną czołówkę polskiej kinematografii. Twórcy zaprezentowali widzom wyrazistych bohaterów z krwi i kości, z którymi widzowie przeżywali wzloty i bolesne upadki. W obsadzie kultowego dzisiaj tytułu znaleźli się wybitni artyści

Marcin Dorociński jako podkomisarz Sławomir Desperski znany pod pseudonimem Despero

Janusz Gajos wcielający się w rolę młodszego aspiranta Zbigniewa Chyba, czyli Benka

Andrzej Grabowski grający starszego aspiranta Jacka Goca, którego wszyscy nazywali Gebelsem

Krzysztof Stroiński występujący jako aspirant Mirosław Saniewski o wymownym pseudonimie Metyl

Rafał Mohr kreujący postać podkomisarza Krzysztofa Magiery, czyli filmowego Nielata

Weronika Rosati w przełomowej dla niej roli Dżemmy, córki poszukiwanego przestępcy

Czas nie oszczędził nikogo. Tak zmienili się aktorzy z kultowej produkcji o policjantach

Od momentu, gdy pierwsza odsłona tej mocnej historii trafiła na duże ekrany, upłynęły już ponad dwie dekady. Przez te dwadzieścia jeden lat w życiu zawodowym oraz prywatnym członków obsady zaszło mnóstwo rewolucyjnych zmian. Upływ czasu odcisnął bardzo wyraźne piętno na rysach twarzy odtwórców głównych ról, z których większość stanowi dziś fundament rodzimej popkultury i ma status ikon. Dawni filmowi stróże prawa zyskali siwe włosy, a na ich twarzach zarysowały się zmarszczki dodające im niesamowitej szlachetności i dojrzałego uroku. Gwiazdy wcielające się w postaci kobiece również przeszły ogromne metamorfozy stylu i wizerunku.

Niektórzy bohaterowie tamtych lat pozostali wierni swojemu klasycznemu stylowi, podczas gdy inni zmienili się nie do poznania. Aby przekonać się na własne oczy, jak bardzo na przestrzeni lat ewoluował wygląd waszych ulubieńców z ekranu, koniecznie zajrzyjcie do przygotowanej przez nas galerii zdjęć poniżej. Bezpośrednie zestawienie kadrów z czasów premiery z ich obecnymi fotografiami potrafi wywołać ogromne zdumienie i stanowi wspaniałą sentymentalną podróż w przeszłość dla każdego fana kina sensacyjnego.