Marysia dowie się o zdradzie Artura w "M jak miłość". Rogowska w szale zniszczy jego rzeczy

Dramat Marysi w „M jak miłość”. Rogowska odkryje kolejną zdradę Artura

W 1945. odcinku „M jak miłość” widzowie będą świadkami trudnych chwil w życiu Marysi. Kobieta na własne oczy zobaczy, że jej mąż znów posunął się do zdrady. Tym razem jego wybranką nie będzie Teresa (Dominika Łakomska), lecz Joanna. Rogowska przyłapie ich razem w jego gabinecie, co będzie dla niej ogromnym ciosem, mogącym nawet przypłacić zdrowiem.

Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że w 1945. odcinku „M jak miłość” Marysię będzie wspierać Judyta (Paulina Chruściel), która zaoferuje jej pomoc w powrocie do domu. Kobieta w trudnych chwilach zacznie mieć problemy z oddychaniem i słabością. Kosowska nie pozwoli jej samej usiąść za kierownicą po takim wstrząsie.

Choć Marysia będzie starała się uspokoić i przekonywać Judytę, że wszystko jest w porządku, Kosowska postanowi być ostrożna i zabrać ją w bezpieczne miejsce. Emocje związane z widokiem męża całującego inną kobietę, wciąż będą niezwykle silne.

Zraniona Rogowska w samotności da upust emocjom. Będzie w szale w 1945. odcinku „M jak miłość”!

W 1945. odcinku „M jak miłość” zdradzona Marysia wróci do domu Mostowiaków, gdzie będą na nią czekać bliscy, m.in. Barbara(Teresa Lipowska), Basia (Karina Woźniak), Agnes (Amanda Mincewicz) i Natalka (Dominika Suchecka). Kobieta postara się zachować spokój i ukryje prawdę o niewiernym mężu, by nie martwić reszty rodziny. Skłamie, że źle się czuje, aby w samotności przeżyć te trudne chwile.

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- Mam straszną migrenę, idę się położyć.

Gdy tylko w 1945. odcinku „M jak miłość” z domu wyjdą wszyscy bliscy, Marysia w końcu da ujście swoim tłumionym emocjom. Zraniona kobieta w akcie złości zniszczy gramofon męża, który Artur otrzymał w prezencie od Joanny, rzucając nim o podłogę z całej siły. To jednak nie wszystko, bo na tym nie zakończy swojego aktu zemsty!

Zszokowany Rogowski w 1945. odcinku „M jak miłość”. Nie uwierzy w to, co zobaczy

W 1945. odcinku „M jak miłość” furia Marysi dosięgnie również kolekcji płyt winylowych Artura. Wśród nich znajdzie się także najważniejsza dla niego płyta, którą otrzymał od Joanny. Widniała na niej specjalna dedykacja z wyznaniem miłości. Rogowska wiedziała o niej wcześniej, ale dopiero teraz zrozumiała jej prawdziwe znaczenie, co tylko doleje oliwy do ognia.

Z kolei Artur, mimo że zostanie przez Marysię przegnany, postanowi wrócić do domu w 1945. odcinku „M jak miłość”. Widok zniszczonego sprzętu muzycznego i roztrzaskanych płyt będzie dla niego ogromnym szokiem. W dodatku będzie musiał sam to wszystko posprzątać, bo żona, nie chcąc na niego patrzeć, opuści dom bez żadnej awantury, wydając jedynie krótki rozkaz.

- Posprzątaj ten bałagan.

Kiedy 1945 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Premiera 1945. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.