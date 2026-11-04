"Co wyszeptał nam deszcz". Obsada ogłoszona! To oni zagrają Olivię i Raina

"Co wyszeptał nam deszcz" zmierza na ekran

Na to ogłoszenie czekały setki tysięcy czytelniczek w całej Polsce! Wybór odtwórców ról Olivii i Raina od samego początku budził gigantyczne emocje - porównywalne z tymi, jakie wywołują największe globalne fenomeny wśród ekranizacji literatury młodzieżowej. Wreszcie możemy ujawnić, kto wcieli się w parę zakochanych, których tragiczna, a zarazem piękna i wzruszająca historia poruszyła serca rzeszy fanek prozy Balickiej.

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"Co wyszeptał nam deszcz" - to oni zagrają Olivię i Raina

Olivię zagra Oliwia Ogorzelska - 20-letnia aktorka związana z branżą filmową od najmłodszych lat, którą widzowie mogli oglądać w produkcjach, takich jak "Czarny młyn", "Rojst. Millenium", "Nieobecni 2" czy "Jak pokochałam gangstera". W roli Raina partnerować jej będzie Mateusz Rozwadowski znany m.in. z filmów "Wołanie" i "Winter Talk", a także seriali "The Office PL", "Profilerka" i "Pionek".

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Naturalna chemia między młodymi aktorami zachwyciła twórców już od pierwszych wspólnych chwil na planie. Ekscytacji i wdzięczności nie kryje sama Joanna Balicka, która w pełni firmuje tę decyzję castingową swoim nazwiskiem.

- Jako autorka mogłam jedynie marzyć o tym, że Olivia i Rain trafią w tak dobre ręce. Już od pierwszych chwil było widać, że Oliwia i Mateusz doskonale odnajdują się w swoich rolach. Oboje wnieśli do tej opowieści niezwykłą naturalność i autentyczność, a przy tym doskonale czuli się w swoim towarzystwie. Obserwowanie, jak bohaterowie, których stworzyłam w książce, ożywają na moich oczach, było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Nie wyobrażam sobie nikogo innego w tych rolach. Jestem ogromnie wdzięczna, że to właśnie Oliwia i Mateusz opowiedzą tę historię na ekranie. Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą to, co ja miałam okazję obserwować na planie zdjęciowym - wyjawiła pisarka.

"Co wyszeptał nam deszcz" - o filmie

"Co wyszeptał nam deszcz" to adaptacja bestsellerowej powieści Joanny Balickiej, jednej z najpopularniejszych autorek nurtu Young Adult. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa NieZwykłe i błyskawicznie zyskała ogromną popularność wśród młodych czytelników i czytelniczek.

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Film przedstawia historię chorej na nowotwór Olivii, która po latach rozłąki spotyka ponownie Raina - dawną miłość i przyjaciela z dzieciństwa, który po terapii odwykowej i skandalu próbuje odzyskać sens życia. Gdy ich drogi splatają się na nowo, muszą zmierzyć się z przeszłością, chorobą i pytaniem, czy miłość może pokonać wszystko.

"Co wyszeptał nam deszcz" - obsada i premiera

W rolach Olivii i Raina wystąpią Oliwia Ogorzewska i Mateusz Rozwadowski. W pozostałe role wcielą się: Anita Sokołowska, Dariusz Chojnacki, Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, Julia Mika, Wojciech Dolatowski, Andrzej Kłak i Magdalena Górska oraz dziecięcy aktorzy: Sara Jambor, Oliwier Grzegorzewski oraz Aleksander Paprocki.

Reżyserem ekranizacji "Co wyszeptał nam deszcz" jest Tymoteusz Kutz. Scenariusz na podstawie powieści Joanny Balickiej napisały Ilona Łesyk-Moczulska i Tatiana Zawrzykraj-Kutz. Film trafi do kin 5 lutego 2027 roku. (informacja prasowa)