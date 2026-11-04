Jesús Owono przerywa milczenie po śmierci Jesúsa de Miguela. Bramkarz wydał oświadczenie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-04 17:59

Świat futbolu wciąż jest wstrząśnięty śmiercią napastnika CD Tenerife, Jesúsa de Miguela. Teraz głos w sprawie tego dramatu zabrał bramkarz FC Andorra, Jesús Owono, który spowodował tragedię. Przekazał specjalne oświadczenie poprzez profile społecznościowe swojego klubu.

Jes&#250;s Owono podczas zderzenia z innym pi&#322;karzem. Na miniaturce portret bramkarza. O tragedii na boisku przeczytasz w Eska.
Autor: East News/ Associated Press

30-letni Hiszpan Jesús de Miguel zmarł w szpitalu na Teneryfie na skutek zatrzymania krążenia po brutalnym faulu pod koniec meczu dzień wcześniej. Całe zdarzenie miało miejsce w doliczonym czasie gry, gdy na tablicy wyników widniał remis 2:2. Próbując powstrzymać kontratak rywali, golkiper FC Andorra, Jesús Owono, opuścił swoje pole karne i daleko wybiegł przed bramkę. Doszło wówczas do brutalnego zderzenia, w trakcie którego bramkarz uderzył kolanem w klatkę piersiową Jesúsa de Miguela.

Jesús de Miguel zmarłł w szpitalu kolejnego poranka. Choć hiszpańscy funkcjonariusze policji zainicjowali dochodzenie pod kątem ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci, to sformułowanie zarzutów w procesie karnym wydaje się mało realne.

Bezpośrednio po tym śmiertelnym w skutkach przewinieniu na Jesúsa Owono wylała się fala krytyki ze strony wściekłych fanów, którzy wyzywali go od „morderców”. Z tego powodu bramkarz zdecydował się na usunięcie swoich kont w mediach społecznościowych, a teraz przekazał oficjalny komunikat za pośrednictwem swojego klubu.

Jesús de Miguel, napastnik CD Tenerife
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"To są najtrudniejsze dni w moim życiu. Trudno mi znaleźć słowa i bardzo ciężko jest mi przyswoić to, co się stało. Odczuwam ogromny ból z powodu straty Jesúsa. Myślę o nim, o jego rodzinie i o wszystkich, którzy go kochali. Wiem, że będzie wiele problemów do omówienia, stawię im czoła z pełnym szacunkiem. Ale w tej chwili, szczerze mówiąc, nie mogę myśleć o niczym innym jak o Jesúsie i o bólu, który przeżywamy. Spoczywaj w pokoju, Jesús" - napisał za pośrednictwem swojego klubu FC Andorra Jesus Owono.
 

ROLKI