Jesús Owono przerywa milczenie po śmierci Jesúsa de Miguela. Bramkarz wydał oświadczenie

30-letni Hiszpan Jesús de Miguel zmarł w szpitalu na Teneryfie na skutek zatrzymania krążenia po brutalnym faulu pod koniec meczu dzień wcześniej. Całe zdarzenie miało miejsce w doliczonym czasie gry, gdy na tablicy wyników widniał remis 2:2. Próbując powstrzymać kontratak rywali, golkiper FC Andorra, Jesús Owono, opuścił swoje pole karne i daleko wybiegł przed bramkę. Doszło wówczas do brutalnego zderzenia, w trakcie którego bramkarz uderzył kolanem w klatkę piersiową Jesúsa de Miguela.

Jesús de Miguel zmarłł w szpitalu kolejnego poranka. Choć hiszpańscy funkcjonariusze policji zainicjowali dochodzenie pod kątem ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci, to sformułowanie zarzutów w procesie karnym wydaje się mało realne.

Bezpośrednio po tym śmiertelnym w skutkach przewinieniu na Jesúsa Owono wylała się fala krytyki ze strony wściekłych fanów, którzy wyzywali go od „morderców”. Z tego powodu bramkarz zdecydował się na usunięcie swoich kont w mediach społecznościowych, a teraz przekazał oficjalny komunikat za pośrednictwem swojego klubu.

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