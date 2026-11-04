Puchar Europy Koszykarek. Enea AJP Gorzów Wlkp. pokonuje Panserraikos

Gorzowianki utrzymują przewagę

W wyjazdowym spotkaniu 4. kolejki Pucharu Europy koszykarek zespół Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. odniósł pewne zwycięstwo nad greckim Panserraikosem, wygrywając 90:79. Wyniki poszczególnych kwart to: 21:30, 20:20, 16:20, 22:20 na korzyść polskiej drużyny. We wcześniejszym meczu rozegranym w Gorzowie Polki pokonały ten sam zespół 87:63, co pozwala im pozostać bez porażki w grupie J.

Dla zespołu Enea AJP najwięcej punktów zdobyła Stephanie Jones, która zakończyła mecz z wynikiem 19 oczek. Ksenia Malaszka dodała 17 punktów, Magdalena Szymkiewicz 15, a Elle Ladine 14. Pozostałe punkty zdobyły Courtney Hurt (10), Weronika Telenga (7), Tainy Mair (6) oraz Klaudia Gertchen (2). W drużynie z Grecji najskuteczniejsza okazała się Keiunna Walker, zdobywając aż 30 punktów.

Jak przebiegał mecz w Grecji?

Od pierwszych minut gorzowianki narzuciły swoje tempo gry, kończąc pierwszą kwartę z przewagą dziewięciu punktów. Choć w drugiej części meczu Panserraikos próbował zniwelować stratę, polska drużyna szybko odzyskała kontrolę nad sytuacją na parkiecie. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Enea AJP 50:41, a sama druga kwarta była wyrównana (20:20).

Po przerwie obraz gry nie uległ większej zmianie, a od połowy trzeciej kwarty akademiczki zaczęły dominować. Przed ostatnią odsłoną przewaga wzrosła do 70:53. Mimo ambitnej walki greckiej ekipy w czwartej kwarcie i zmniejszenia straty do zaledwie sześciu punktów, zawodniczki Enea AJP szybko odpowiedziały i nie dały sobie odebrać zwycięstwa. Statystyki meczu pokazały wyraźną przewagę polskiej drużyny w skuteczności rzutów, walce o zbiórki oraz liczbie asyst. Kolejny mecz gorzowianki rozegrają 26 listopada, podejmując hiszpański zespół Duran Maquinaria Ensino.