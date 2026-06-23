"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 324

W ostatnim czasie w serialu "Złoty chłopak" działo się naprawdę sporo, co mocno wpłynęło na losy znanych nam postaci. Serpil przekazała Karamowi istotne informacje dotyczące rodziny, a Gulgun i Esme wspierały Sefikę w powrocie do codzienności po stracie dziecka. Suna zaczęła odnosić niepokojące wrażenie, że ktoś ją nieustannie obserwuje. Ferit zupełnie niespodziewanie spotkał swoją starą znajomą z czasów pobytu w Ameryce. Orhan natomiast zdążył już przestrzec syna przed możliwym zagrożeniem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 324 - streszczenie

Sefika, dzięki otrzymanemu niedawno wsparciu, odzyskuje pogodę ducha i zaczyna na nowo czerpać radość z życia. Ferit decyduje się nie ujawniać Seyran, dlaczego tak naprawdę ograniczył liczbę gości zaproszonych na ich wspólną uroczystość. W międzyczasie Abidin udaje się na zaplanowane wcześniej spotkanie ze swoim bratem. Ferit nawiązuje ścisłą współpracę z policją, ponieważ chce doprowadzić do aresztowania Karama. Seyran czeka na ukochanego w urzędzie stanu cywilnego, jednak ostatecznie zaplanowany ślub zostaje odwołany.

"Złoty chłopak" odc. 324 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób codziennie planuje swój czas tak, aby móc zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z życia rodziny Korhanów. Stacja regularnie publikuje kolejne części tej tureckiej opowieści, utrzymując stały harmonogram emisji dla swoich odbiorców. Dobrze jest wcześniej sprawdzić program telewizyjny, aby uniknąć pominięcia istotnych wątków fabularnych. Nowy epizod zostanie zaprezentowany na antenie już na samym początku lipca. Emisja 324. odcinka "Złotego chłopaka" odbędzie się 1 lipca 2026 o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to kawał solidnego melodramatu, który potrafi przytrzymać przed ekranem na dłużej dzięki swojej dynamicznej fabule. Całość kręci się wokół losów bogatego chłopaka ze Stambułu i dziewczyny, która mimo silnej presji otoczenia walczy o swoją niezależność. To jedna z tych historii, gdzie początkowa niechęć bardzo szybko potrafi zmienić się w wielką miłość, a potem w serię bolesnych kłótni. Obecnie akcja mocno ruszyła do przodu, a bohaterowie po znacznym przeskoku czasowym próbują zapomnieć o przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraoğlu (jako Seyran Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Ersin Arıcı (jako Abidin)