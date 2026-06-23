"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 423

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W pełnym napięcia świecie, który kreuje serial "La Promesa - pałac tajemnic", ostatnie wydarzenia mocno skomplikowały sytuację wielu mieszkańców rezydencji. Ricardo z wyraźną niechęcią obserwował, jak Pia kolejny raz opuściła miejsce pracy, by udać się do chorego dziecka, a nagły wyjazd doktora Bueno po śmierci Jimeny zaskoczył służbę. Atmosfera zagęściła się również przez groźby kapitana de la Maty, który zażądał od hrabiego de Anil zapłaty za fiasko z przemytem broni pod groźbą sądu wojskowego, natomiast Pelayo wyznał Catalinie prawdę i poprosił o wybaczenie. W tym samym czasie Maria nie potrafiła ukryć gniewu po tym, jak markiza zabrała znalezioną przez nią gotówkę, a Simona pragnęła doprowadzić do pojednania swoich skłóconych dzieci. Z kolei Manuel, występując w roli niezależnego wdowca, jasno zakomunikował rodzicom, że od tamtej chwili postanowił żyć wyłącznie według własnego uznania. Czego zatem można spodziewać się w dalszym rozwoju wypadków?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 423 - streszczenie
W murach posiadłości wciąż czuć napięcie po samobójczej śmierci Jimeny, która mocno wpłynęła na nastroje wśród personelu. Simona zaczyna się poważnie niepokoić, ponieważ Candela nie pojawiła się na swoim stanowisku pracy i nikt nie wie, gdzie przebywa. Równie trudne chwile przeżywa Martina, która słyszy od Curro wyznanie o tym, że ten przestał ją kochać. W międzyczasie Don Romulo wychodzi z inicjatywą i sugeruje Ricardowi, by ten zatrudnił swojego syna w roli lokaja. Sprawy komplikują się również u Manuela, którego odwiedza Blanca, powracająca do Hiszpanii po kilkumiesięcznym pobycie w Peru. Niepokój panuje też u gospodyni, która w tajemnicy przed państwem sprowadza do pałacu chore dziecko pani Adarre zmagające się z dusznościami. Na domiar wszystkiego Maria staje przed trudnym dylematem po otrzymaniu propozycji pracy w innym, książęcym pałacu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Aby dowiedzieć się, jak potoczą się te wszystkie wątki, warto zasiąść przed ekranem w wyznaczonym czasie. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości Jany i jej relacji z rodziną Luján. Fabuła staje się coraz bardziej zagmatwana, a napięcia między mieszkańcami pałacu utrudniają zachowanie spokoju w pokojach służby i na salonach. Emisja 423. odcinka odbędzie się 1 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja, która przyciąga przed ekrany miłośników opowieści o zakazanej miłości i wielkich ambicjach. Historia Jany, która jako służąca próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa matki, pokazuje, jak mocno klasowe podziały mogą skomplikować życie. W posiadłości rodu Luján romanse są równie częste co niebezpieczne intrygi, a każdy kąt rezydencji skrywa mroczny sekret. To serial idealny dla osób lubiących klimaty kostiumowe, w których liczy się nie tylko piękna scenografia, ale i skomplikowane relacje międzyludzkie. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)