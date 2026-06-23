"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 423

W pełnym napięcia świecie, który kreuje serial "La Promesa - pałac tajemnic", ostatnie wydarzenia mocno skomplikowały sytuację wielu mieszkańców rezydencji. Ricardo z wyraźną niechęcią obserwował, jak Pia kolejny raz opuściła miejsce pracy, by udać się do chorego dziecka, a nagły wyjazd doktora Bueno po śmierci Jimeny zaskoczył służbę. Atmosfera zagęściła się również przez groźby kapitana de la Maty, który zażądał od hrabiego de Anil zapłaty za fiasko z przemytem broni pod groźbą sądu wojskowego, natomiast Pelayo wyznał Catalinie prawdę i poprosił o wybaczenie. W tym samym czasie Maria nie potrafiła ukryć gniewu po tym, jak markiza zabrała znalezioną przez nią gotówkę, a Simona pragnęła doprowadzić do pojednania swoich skłóconych dzieci. Z kolei Manuel, występując w roli niezależnego wdowca, jasno zakomunikował rodzicom, że od tamtej chwili postanowił żyć wyłącznie według własnego uznania. Czego zatem można spodziewać się w dalszym rozwoju wypadków?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 423 - streszczenie

W murach posiadłości wciąż czuć napięcie po samobójczej śmierci Jimeny, która mocno wpłynęła na nastroje wśród personelu. Simona zaczyna się poważnie niepokoić, ponieważ Candela nie pojawiła się na swoim stanowisku pracy i nikt nie wie, gdzie przebywa. Równie trudne chwile przeżywa Martina, która słyszy od Curro wyznanie o tym, że ten przestał ją kochać. W międzyczasie Don Romulo wychodzi z inicjatywą i sugeruje Ricardowi, by ten zatrudnił swojego syna w roli lokaja. Sprawy komplikują się również u Manuela, którego odwiedza Blanca, powracająca do Hiszpanii po kilkumiesięcznym pobycie w Peru. Niepokój panuje też u gospodyni, która w tajemnicy przed państwem sprowadza do pałacu chore dziecko pani Adarre zmagające się z dusznościami. Na domiar wszystkiego Maria staje przed trudnym dylematem po otrzymaniu propozycji pracy w innym, książęcym pałacu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Aby dowiedzieć się, jak potoczą się te wszystkie wątki, warto zasiąść przed ekranem w wyznaczonym czasie. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości Jany i jej relacji z rodziną Luján. Fabuła staje się coraz bardziej zagmatwana, a napięcia między mieszkańcami pałacu utrudniają zachowanie spokoju w pokojach służby i na salonach. Emisja 423. odcinka odbędzie się 1 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja, która przyciąga przed ekrany miłośników opowieści o zakazanej miłości i wielkich ambicjach. Historia Jany, która jako służąca próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa matki, pokazuje, jak mocno klasowe podziały mogą skomplikować życie. W posiadłości rodu Luján romanse są równie częste co niebezpieczne intrygi, a każdy kąt rezydencji skrywa mroczny sekret. To serial idealny dla osób lubiących klimaty kostiumowe, w których liczy się nie tylko piękna scenografia, ale i skomplikowane relacje międzyludzkie. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)