"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 320

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W świecie pełnym intryg i niespodziewanych zwrotów akcji serial "Złoty chłopak" po raz kolejny udowodnił, że stabilizacja w życiu bohaterów bywa jedynie chwilowym złudzeniem. Ostatnio w centrum wydarzeń znalazł się Ferit, który borykał się z gorzkim poczuciem zdrady ze strony Seyran, co mocno zachwiało ich relacją. W międzyczasie Esme wciąż nie potrafiła wybaczyć Abidinowi dawnych urazów, a niepewna swojej przyszłości Suna poważnie zastanawiała się nad wyjazdem. Nie brakowało też nowych wyzwań zawodowych, ponieważ Gulgun i Esme ponownie zaangażowały się w pracę w restauracji. Atmosferę niepokoju potęgował Karam, który z ukrycia bacznie obserwował rodzinę Korhanów i snuł plany swojej zemsty. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Złoty chłopak" odc. 320 - streszczenie
W najnowszym odcinku prokurator przekazuje Feritowi ważne informacje dotyczące trwającego śledztwa i potwierdza, że policja wciąż szuka Karama. Suna wraz z Abidinem podejmują odważną decyzję o przeprowadzce do Londynu, licząc na to, że z dala od rodzinnych waśni uda im się zbudować spokojne życie. Członkowie rodziny nie przyjmują jednak tej wiadomości ze spokojem i za wszelką cenę próbują ich zatrzymać w kraju. W międzyczasie Gulgun stara się wpłynąć na Ferita i Seyran, dążąc do ich pojednania i zażegnania dawnych urazów. W domu Kazima dochodzi do spięć, ponieważ Esme zatrudnia na stanowisku kucharza swojego dawnego znajomego z Antep. Kazim nie potrafi ukryć swojej wrogości i staje się chorobliwie zazdrosny o mężczyznę.
"Złoty chłopak" odc. 320 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z niecierpliwością oczekuje na rozwinięcie wątków w tej popularnej tureckiej telenoweli. Każdy kolejny epizod rzuca nowe światło na skomplikowane relacje w rodzinie Korhanów. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami Seyran i Ferita, warto sprawdzić planowaną godzinę emisji w ramówce. Serial jest dostępny dla szerokiej publiczności na jednym z głównych kanałów telewizyjnych. Premiera odcinka numer 320 odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2026 roku, na antenie TVP1 o godzinie 14:00.
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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
"Złoty chłopak" to turecki hit, który przyciąga przed ekrany miłośników melodramatów rodzinnych szukających wciągających opowieści o miłości i honorze. Choć historia zaczęła się od małżeństwa z przymusu, z biegiem czasu zobaczyliśmy, jak trudny układ zmienia się w głębokie, choć toksyczne uczucie. Obecnie akcja przenosi nas w czasy, gdy główni bohaterowie po wielu przejściach próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez siebie nawzajem. To serial idealny dla osób lubiących nagłe zwroty akcji i duszny klimat stambulskich rezydencji. W produkcji występują:
- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
- Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)
- Beril Pozam (jako Suna Şanlı)
- Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)
- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
- Gözde Kansu (jako Gülgün Korhan)