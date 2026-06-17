"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 320

W świecie pełnym intryg i niespodziewanych zwrotów akcji serial "Złoty chłopak" po raz kolejny udowodnił, że stabilizacja w życiu bohaterów bywa jedynie chwilowym złudzeniem. Ostatnio w centrum wydarzeń znalazł się Ferit, który borykał się z gorzkim poczuciem zdrady ze strony Seyran, co mocno zachwiało ich relacją. W międzyczasie Esme wciąż nie potrafiła wybaczyć Abidinowi dawnych urazów, a niepewna swojej przyszłości Suna poważnie zastanawiała się nad wyjazdem. Nie brakowało też nowych wyzwań zawodowych, ponieważ Gulgun i Esme ponownie zaangażowały się w pracę w restauracji. Atmosferę niepokoju potęgował Karam, który z ukrycia bacznie obserwował rodzinę Korhanów i snuł plany swojej zemsty. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 320 - streszczenie

W najnowszym odcinku prokurator przekazuje Feritowi ważne informacje dotyczące trwającego śledztwa i potwierdza, że policja wciąż szuka Karama. Suna wraz z Abidinem podejmują odważną decyzję o przeprowadzce do Londynu, licząc na to, że z dala od rodzinnych waśni uda im się zbudować spokojne życie. Członkowie rodziny nie przyjmują jednak tej wiadomości ze spokojem i za wszelką cenę próbują ich zatrzymać w kraju. W międzyczasie Gulgun stara się wpłynąć na Ferita i Seyran, dążąc do ich pojednania i zażegnania dawnych urazów. W domu Kazima dochodzi do spięć, ponieważ Esme zatrudnia na stanowisku kucharza swojego dawnego znajomego z Antep. Kazim nie potrafi ukryć swojej wrogości i staje się chorobliwie zazdrosny o mężczyznę.

"Złoty chłopak" odc. 320 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością oczekuje na rozwinięcie wątków w tej popularnej tureckiej telenoweli. Każdy kolejny epizod rzuca nowe światło na skomplikowane relacje w rodzinie Korhanów. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami Seyran i Ferita, warto sprawdzić planowaną godzinę emisji w ramówce. Serial jest dostępny dla szerokiej publiczności na jednym z głównych kanałów telewizyjnych. Premiera odcinka numer 320 odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2026 roku, na antenie TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to turecki hit, który przyciąga przed ekrany miłośników melodramatów rodzinnych szukających wciągających opowieści o miłości i honorze. Choć historia zaczęła się od małżeństwa z przymusu, z biegiem czasu zobaczyliśmy, jak trudny układ zmienia się w głębokie, choć toksyczne uczucie. Obecnie akcja przenosi nas w czasy, gdy główni bohaterowie po wielu przejściach próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez siebie nawzajem. To serial idealny dla osób lubiących nagłe zwroty akcji i duszny klimat stambulskich rezydencji. W produkcji występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Gözde Kansu (jako Gülgün Korhan)