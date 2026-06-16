"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 319

Ostatnio w serialu "Złoty chłopak" działo się naprawdę sporo, a atmosfera między bohaterami gęstniała z każdą kolejną minutą. Abidin skutecznie naciskał na Sadika, by ten w końcu ujawnił prawdę, co zaowocowało zeznaniami obciążającymi Wielką Panią i jej nagłą próbą ucieczki z rezydencji. W międzyczasie Ferit oraz Abidin mocno zaangażowali się we wsparcie prokuratora, dzięki czemu śledztwo mogło zostać ostatecznie zamknięte. Seyran natomiast pod osłoną nocy potajemnie zjawiła się w posiadłości po notatnik Halisa, aby na bazie znalezionych tam zapisków przygotować swój własny, nowy projekt. Całą sytuację bacznie obserwował Karam, który w odpowiedzi na te wszystkie wydarzenia zaczął już skrupulatnie planować swoją zemstę. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Złoty chłopak" odc. 319 - streszczenie

W 319. odcinku serialu "Złoty chłopak" Ferit zmaga się z ogromnym rozczarowaniem, ponieważ czuje się zdradzony przez Seyran. W tym samym czasie Esme wciąż nie potrafi zapomnieć o dawnych urazach i żywi wyraźną niechęć wobec Abidina. Suna natomiast zaczyna poważnie bić się z myślami i rozważa definitywny wyjazd, by odciąć się od dotychczasowych problemów. Mimo rodzinnych zawirowań Gulgun oraz Esme starają się skupić na obowiązkach i ponownie angażują się w pracę w restauracji. Całą sytuację bacznie monitoruje Karam, który potajemnie obserwuje rodzinę Korhanów i przygotowuje swój plan zemsty.

"Złoty chłopak" odc. 319 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z dużą uwagą śledzi losy rodu Korhanów, które z każdym dniem stają się coraz bardziej skomplikowane. Aby być na bieżąco z życiem Seyran i Ferita, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie publicznego nadawcy, dzięki czemu nikt nie powinien przegapić istotnych wydarzeń. Odcinek numer 319 zostanie pokazany 24 czerwca 2026 o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o trudnej miłości i wielkich pieniądzach w tle. Historia bogatego dziedzica i dziewczyny zmuszonej do małżeństwa zyskała popularność dzięki licznym zwrotom akcji i bardzo wyrazistym postaciom. Chociaż początki relacji głównych bohaterów opierały się na przymusie, ich losy szybko zmieniły się w burzliwe i pełne pasji uczucie. Obecnie akcja toczy się już po przeskoku czasowym, pokazując walkę bohaterów o niezależność i marzenia. W serialu występują:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Ersin Arıcı (jako Abidin)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)