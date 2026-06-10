"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 315

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" skupiły się na dramatycznej walce o wolność Suny oraz rozpaczliwych próbach odnalezienia dowodów jej niewinności. Ferit i Seyran odkryli ze zgrozą, że nagrania ze szpitala z dnia śmierci Aysen zostały usunięte, co zmusiło ich do podjęcia gorączkowych poszukiwań innych śladów. Prawdziwy przełom nastąpił w momencie, gdy Seyran natrafiła na kobietę, która akurat filmowała telefonem szpitalny korytarz w tamtym czasie. Rodzina stanęła pod ścianą po informacji o nieuchronnym areszcie dla Suny, dlatego para zrobiła wszystko, by jak najszybciej dostarczyć zabezpieczony film na policję. W tym samym czasie zdesperowany Abidin błagał matkę o ratunek dla ukochanej, grożąc nawet przejęciem odpowiedzialności za czyn i zniknięciem z jej życia na zawsze. Zatem czego można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 315 - streszczenie

W 315. odcinku serii Suna odzyskuje wolność i opuszcza areszt, co jest możliwe dzięki nagłej zmianie zeznań przez Szefikę. Odpowiedzialność za śmierć Aysen bierze na siebie Sadik, który oficjalnie przyznaje się do winy. Ferit podchodzi do tych rewelacji bardzo sceptycznie i otwarcie wątpi w wersję przedstawioną przez mężczyznę. Podejrzewa on, że Sadik próbuje jedynie odsunąć podejrzenia od Wielkiej Pani i bierze na siebie cudze przewinienia. W efekcie tych wydarzeń Suna musi ponownie zamieszkać w rezydencji. Tymczasem Ferit wraz z Abidinem biorą udział w bójce, po której zostają zatrzymani przez policję. Ich pobyt w celi nie jest jednak przypadkowe, lecz stanowi element intrygi mającej na celu odkrycie prawdy o śmierci Aysen.

"Złoty chłopak" odc. 315 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu sympatyków tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekuje kolejnych informacji o losach rodziny Korhanów. Telewizja Polska dba o regularną emisję nowych wątków, nie zmieniając ustalonych pór nadawania tego tytułu. Aby poznać dalszy ciąg tej historii, warto usiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Odcinek 315 serialu „Złoty chłopak” zostanie wyemitowany 18 czerwca 2026 o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść to jedna z najpopularniejszych pozycji w ramówce, skupiająca się na trudnej drodze bohaterów do prawdziwego szczęścia. Choć fundamentem fabuły było małżeństwo z przymusu, z biegiem czasu historia ta stała się obrazem walki o niezależność w świecie rządzonym przez surowe zasady. Obecnie losy postaci toczą się już po znacznym przeskoku czasowym, a dawne uczucia wciąż kładą się cieniem na ich nowych relacjach. Tytuł ten przyciąga uwagę dbałością o detale i wyrazistymi kreacjami aktorskimi. Obsada tego serialu to m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

(jako Kazim Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Gözde Kansu (jako Gülsün Korhan)