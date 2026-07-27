Na Wspólnej, odcinek 4259: Danka będzie chciała pomóc Januszowi, a doprowadzi do katastrofy. Gigantyczna wpadka na pierwszej lekcji u Bednarczuk

Sytuacja miała swój początek w 4243. odcinku, kiedy Krystyna Agier pojawiła się po powrocie z sanatorium z ogromną dawką energii. Ula prędko zorientowała się, że przyczyną tej zmiany u babci jest Janusz z forum jazzowego. Z powodu problemów zdrowotnych mężczyzna znalazł się na chirurgii, gdzie odwiedziła go zafascynowana Krystyna. Ten stan nie potrwał jednak za długo. W 4255. odsłonie zazdrosny Juliusz odkrył prawdę, sprowadzając do placówki żonę mężczyzny, co wprawiło wszystkich w osłupienie. Kiedy wydawało się, że to finał tej znajomości, sprawy potoczyły się inaczej. W 4258. odcinku Danka Zimińska zdecyduje się wesprzeć adoratora Halinki Dębkowej i zaaranżuje mu lekcje u Teresy Bednarczuk, żeby przygotował się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Będzie to początek lawiny nieprzewidzianych zdarzeń.

Janusz z "Na Wspólnej" przygotowuje się do matury. Zobacz, co wydarzy się w 4258. odcinku

Początek nauki Janusza z Teresą Bednarczuk dostarczy sporo wrażeń. Uczeń od razu wpadnie w zachwyt nad poziomem i klimatem lekcji prowadzonych przez polonistkę. Pełen entuzjazmu, postanowi przyłożyć się do nauki, żeby pokazać wszystkim, że da radę zdać maturę. Niestety, sumienne podejście do nauki zostanie niebawem zakłócone przez nieoczekiwany splot wydarzeń.

Bednarczuk usłyszy krytykę w 4259. odcinku "Na Wspólnej". Sytuacja wymknie się spod kontroli

Na jednej z lekcji dojdzie do zupełnie nieoczekiwanego incydentu. Janusz otrzyma tekst wysłany przez Teresę. Będąc pewnym, że to po prostu kolejny materiał do przerobienia, uczeń postanowi go mocno skrytykować. Zwróci uwagę na błędy, oceni styl i nie poskąpi mocnych słów wobec twórcy. Nie będzie jednak świadomy, że to w rzeczywistości autorskie opowiadanie samej Bednarczuk. Ta niespodziewana pomyłka doprowadzi do mocnego napięcia w relacjach między korepetytorką a uczniem.

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Kiedy oglądać 4259. odcinek „Na Wspólnej”?

Premiera 4259. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Przegapiliście emisję w telewizji? Nic straconego — epizod będzie można obejrzeć również przedpremierowo oraz w formie powtórki na platformie Player.