La Promesa, odcinek 445: Był skazany za próbę zabójstwa, teraz wraca do pałacu. Pia drży ze strachu [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-27 16:26

Przed nami kolejny wciągający epizod popularnego hiszpańskiego serialu kostiumowego. W 445. odcinku produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” do rezydencji wraca człowiek skazany za próbę zabójstwa, a przerażona Pia drży ze strachu o przyszłość. Jak losy bohaterów splotą się tym razem i jakie tajemnice wyjdą na jaw? Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 31 lipca na antenie TVP2. Sprawdź szczegóły i zobacz, co dokładnie wydarzy się w nadchodzącym epizodzie.

Mroczny powrót i strach w pałacu

W najnowszym odcinku emocje sięgną zenitu za sprawą niespodziewanego powrotu. W pałacu zjawia się Gregorio – człowiek, który odsiadywał wyrok za próbę zabójstwa Pii. Wśród służby natychmiast wybuchają domysły i pojawia się teoria, że skazaniec uciekł z więzienia. Przerażona Pia próbuje za wszelką cenę ukryć się przed swoim oprawcą. Mężczyzna nie zamierza jednak odpuścić – otwarcie zapowiada zarządcy La Promesy, że nie spocznie, dopóki nie odzyska swojej żony i dziecka.

Równolegle w rezydencji dochodzi do innych istotnych wydarzeń. Petra bezlitośnie kpi ze swojego dawnego kochanka, twierdząc, że ten daremnie liczy na ślub z Margaritą. Zdesperowany hrabia postanawia jednak postawić wszystko na jedną kartę – kupuje kosztowny klejnot i oficjalnie prosi kobietę o rękę.

Niepokój o losy bohaterów i intrygi służby

Podczas gdy jedni mieszkańcy mierzą się z prywatnymi dramatami, cały pałac żyje niepewnością o losy Manuela i Curro. Mężczyźni pojechali jako ochotnicy na wojnę, a w rezydencji wszyscy z niecierpliwością wyczekują jakichkolwiek wieści z frontu. W tym samym czasie lokaj Santos postanawia przypodobać się gospodyni i donosi jej o plotkach, które za jej plecami powielają inne służące.

"La Promesa - pałac tajemnic" – kiedy i gdzie oglądać odcinek 445?

Premiera 445. odcinka hiszpańskiego serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w piątek, 31 lipca. Epizod będzie można obejrzeć tradycyjnie na kanale TVP2. Dla osób, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami o stałej porze, nowe odcinki produkcji są również udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Hiszpańska telenowela kostiumowa od miesięcy przyciąga przed ekrany tysiące polskich widzów, a nadchodzące wydarzenia tylko potwierdzają, że twórcy przygotowali jeszcze wiele niespodzianek.

Poważny Gregorio w szarym garniturze i krawacie. O jego mrocznym powrocie do pałacu przeczytasz na Eska.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
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