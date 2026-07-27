Mroczny powrót i strach w pałacu

W najnowszym odcinku emocje sięgną zenitu za sprawą niespodziewanego powrotu. W pałacu zjawia się Gregorio – człowiek, który odsiadywał wyrok za próbę zabójstwa Pii. Wśród służby natychmiast wybuchają domysły i pojawia się teoria, że skazaniec uciekł z więzienia. Przerażona Pia próbuje za wszelką cenę ukryć się przed swoim oprawcą. Mężczyzna nie zamierza jednak odpuścić – otwarcie zapowiada zarządcy La Promesy, że nie spocznie, dopóki nie odzyska swojej żony i dziecka.

Równolegle w rezydencji dochodzi do innych istotnych wydarzeń. Petra bezlitośnie kpi ze swojego dawnego kochanka, twierdząc, że ten daremnie liczy na ślub z Margaritą. Zdesperowany hrabia postanawia jednak postawić wszystko na jedną kartę – kupuje kosztowny klejnot i oficjalnie prosi kobietę o rękę.

Niepokój o losy bohaterów i intrygi służby

Podczas gdy jedni mieszkańcy mierzą się z prywatnymi dramatami, cały pałac żyje niepewnością o losy Manuela i Curro. Mężczyźni pojechali jako ochotnicy na wojnę, a w rezydencji wszyscy z niecierpliwością wyczekują jakichkolwiek wieści z frontu. W tym samym czasie lokaj Santos postanawia przypodobać się gospodyni i donosi jej o plotkach, które za jej plecami powielają inne służące.

"La Promesa - pałac tajemnic" – kiedy i gdzie oglądać odcinek 445?

Premiera 445. odcinka hiszpańskiego serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w piątek, 31 lipca. Epizod będzie można obejrzeć tradycyjnie na kanale TVP2. Dla osób, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami o stałej porze, nowe odcinki produkcji są również udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Hiszpańska telenowela kostiumowa od miesięcy przyciąga przed ekrany tysiące polskich widzów, a nadchodzące wydarzenia tylko potwierdzają, że twórcy przygotowali jeszcze wiele niespodzianek.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)