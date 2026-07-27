Martyna odrzuci dzieci Jarka w "Na Wspólnej"? Junior wreszcie wybaczy ojcu

"Na Wspólnej", odcinek 4263: Bruno pomoże Jarkowi odzyskać Juniora

W 4263. odcinku serialu „Na Wspólnej” zobaczymy, jak Bruno angażuje się w pomoc Jarkowi, aby zorganizować spotkanie z Juniorem. Chłopak wciąż będzie czuł żal do przybranego ojca po tym, gdy odkryje jego romans z Martyną. Jego gniew początkowo skupi się na samym Jarku, a z czasem przerodzi się w unikanie go i przeniesienie negatywnych emocji na Elizę (Katarzyna Chorzępa) oraz Hanię (Pola Żak).

Napięcie w rodzinie opadnie nieco dopiero w obliczu trudnych chwil – sąd oficjalnie przekaże opiekę nad dziećmi Bergowej, a cała rodzina pogrąży się w smutku po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel). Właśnie te dramatyczne okoliczności sprawią, że Junior zdecyduje się wziąć udział we wspólnym treningu tenisowym z Jarkiem, Brunem i jego znajomym. Chociaż chłopak wybierze grę w jednej drużynie z Krawczykiem, a nie z przybranym ojcem, po meczu dojdzie między nimi do kluczowej i szczerej rozmowy.

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Martyna odrzuci pomysł poznania Hani i Juniora? Berg zaskoczony

W tym samym odcinku Junior podejmie decyzję o daniu Jarkowi drugiej szansy. Berg z kolei postawi na pełną szczerość i zdecyduje, że to odpowiedni moment, by jego dzieci poznały Martynę.

Jednak odpowiedź Wrońskiej na tę propozycję w 4263. odcinku „Na Wspólnej” wywoła u Berga prawdziwy szok. Pytanie, czy Martyna faktycznie odmówi spotkania z Hanią i Juniorem, czy też w trakcie ewentualnego zapoznania dojdzie do sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć. Czy reakcja kochanki będzie miała pozytywny czy negatywny finał?

Co dalej z romansem Jarka i Martyny w „Na Wspólnej”?

Odcinek 4263. rodzi pytania o przyszłość relacji Jarka i Martyny. Czy po tak dramatycznych wydarzeniach i ryzyku utraty zaufania syna, Berg zdecyduje się zakończyć ten romans? A może zgoda Juniora na nową relację ojca sprawi, że ich związek wejdzie na kolejny poziom? To, jak zachowa się Martyna i jakie to przyniesie konsekwencje dla Jarka, okaże się w nadchodzących epizodach serialu.