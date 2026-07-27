Martyna odrzuci dzieci Jarka w "Na Wspólnej"? Junior wreszcie wybaczy ojcu

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-27 14:04

W nadchodzącym 4263. odcinku „Na Wspólnej” Jarek (Wojciech Rotowski) z pomocą Bruna (Dawid Czupryński) podejmie próbę odbudowy relacji z Juniorem (Jan Leśniewski), zszokowanym po przyłapaniu ojca na zdradzie. Gdy chłopak wreszcie zdecyduje się dać mu kolejną szansę, Berg wpadnie na pomysł, by przedstawić Martynę (Joanna Kuberska) swoim dzieciom. Reakcja Wrońskiej na tę propozycję kompletnie go zaskoczy.

Martyna odrzuci dzieci Jarka w Na Wspólnej? Junior wreszcie wybaczy ojcu
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Martyna odrzuci dzieci Jarka w "Na Wspólnej"? Junior wreszcie wybaczy ojcu

"Na Wspólnej", odcinek 4263: Bruno pomoże Jarkowi odzyskać Juniora

W 4263. odcinku serialu „Na Wspólnej” zobaczymy, jak Bruno angażuje się w pomoc Jarkowi, aby zorganizować spotkanie z Juniorem. Chłopak wciąż będzie czuł żal do przybranego ojca po tym, gdy odkryje jego romans z Martyną. Jego gniew początkowo skupi się na samym Jarku, a z czasem przerodzi się w unikanie go i przeniesienie negatywnych emocji na Elizę (Katarzyna Chorzępa) oraz Hanię (Pola Żak).

Napięcie w rodzinie opadnie nieco dopiero w obliczu trudnych chwil – sąd oficjalnie przekaże opiekę nad dziećmi Bergowej, a cała rodzina pogrąży się w smutku po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel). Właśnie te dramatyczne okoliczności sprawią, że Junior zdecyduje się wziąć udział we wspólnym treningu tenisowym z Jarkiem, Brunem i jego znajomym. Chociaż chłopak wybierze grę w jednej drużynie z Krawczykiem, a nie z przybranym ojcem, po meczu dojdzie między nimi do kluczowej i szczerej rozmowy.

Na Wspólnej, odcinek 4263: Zaskakująca reakcja Martyny na dzieci Jarka! Nie będzie chciała ich poznać?
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Martyna odrzuci pomysł poznania Hani i Juniora? Berg zaskoczony

W tym samym odcinku Junior podejmie decyzję o daniu Jarkowi drugiej szansy. Berg z kolei postawi na pełną szczerość i zdecyduje, że to odpowiedni moment, by jego dzieci poznały Martynę.

Jednak odpowiedź Wrońskiej na tę propozycję w 4263. odcinku „Na Wspólnej” wywoła u Berga prawdziwy szok. Pytanie, czy Martyna faktycznie odmówi spotkania z Hanią i Juniorem, czy też w trakcie ewentualnego zapoznania dojdzie do sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć. Czy reakcja kochanki będzie miała pozytywny czy negatywny finał?

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Co dalej z romansem Jarka i Martyny w „Na Wspólnej”?

Odcinek 4263. rodzi pytania o przyszłość relacji Jarka i Martyny. Czy po tak dramatycznych wydarzeniach i ryzyku utraty zaufania syna, Berg zdecyduje się zakończyć ten romans? A może zgoda Juniora na nową relację ojca sprawi, że ich związek wejdzie na kolejny poziom? To, jak zachowa się Martyna i jakie to przyniesie konsekwencje dla Jarka, okaże się w nadchodzących epizodach serialu.

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