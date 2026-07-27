Weronika przyłapie Ewelinę na parkingu. Ten widok zszokuje ją w 4262 odcinku "Na Wspólnej"

Dramatyczne sceny przed szpitalem w "Na Wspólnej". Weronika zobaczy Ewelinę

Weronika w 4262 odcinku "Na Wspólnej" przyjedzie pod szpital. Zauważy tam Ewelinę i od razu się zatrzyma. Roztocka już wcześniej będzie miała wątpliwości co do relacji w małżeństwie Kalskich, podejrzewając, że Greg znęca się nad żoną. Kolejne zdarzenie tylko utwierdzi ją w przekonaniu, że jej obawy są słuszne i wzbudzi w niej ogromny lęk.

Przed szpitalem prawniczka zauważy Ewelinę siedzącą w samochodzie. Zszokowana Weronika zobaczy na własne oczy, że Kalska dokonuje samookaleczenia. Żona Grega w pewnym momencie dostrzeże Roztocką i odruchowo schowa poranioną rękę. Będzie miała nadzieję, że prawniczka nic nie zauważyła, jednak prawda będzie inna.

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Roztocka zamilknie, ale zauważy nerwową reakcję Eweliny

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zobaczy całe zajście, ale zdecyduje się nie ujawniać tego przed Eweliną. Reakcja żony Grega uświadomi jej, że kobieta za wszelką cenę chce ukryć swoje mroczne sekrety. Prawniczka zagra więc w jej grę.

Roztocka, udając, że nic nie widziała, podejdzie do samochodu i nawiąże zwykłą rozmowę. Zdezorientowana Ewelina poczuje ulgę, myśląc, że tajemnica jest bezpieczna. Nie będzie jednak wiedziała, że Weronika planuje od razu przekazać tę szokującą informację Lwowi, bliskiemu przyjacielowi Grega.

Weronika nie odpuści! Odwiedzi Kalskich w ich domu

Wstrząśnięta Weronika przekaże Nalepie informacje o samookaleczaniu się Eweliny w 4262 odcinku "Na Wspólnej". Prawniczka zdecyduje, że nie może zostawić Kalskiej samej sobie i spróbuje umówić się z nią na spotkanie. Niespodziewanie, żona Grega odwoła wizytę, zasłaniając się rzekomą chorobą. Roztocka jednak nie da się zwieść tym tłumaczeniom.

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" zdeterminowana Weronika postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i pojawi się pod drzwiami Kalskich, nie zważając na ewentualną złość Grega. Ewelina wpuści ją do domu, choć nie będzie zachwycona jej widokiem. Spotkanie skomplikuje jednak powrót Grega z prezentami, który odegra wzorowego męża. Czy Weronika zdoła dowiedzieć się prawdy? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach!