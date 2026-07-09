Dramat z porwaniem dzieci, który rozpoczął się tuż po radosnym świętowaniu ukończenia studiów przez Seyran i czteroletnim przeskoku czasowym, wkracza w decydującą, krwawą fazę. Po tym, jak odnaleziona przez policję Hatice wyjawiła, że zdołała uciec z rąk oprawców tylko dzięki ogromnej odwadze Duru, służby natychmiast zlokalizują miejsce przetrzymywania drugiej dziewczynki. Duru zostanie odnaleziona cała i zdrowa w posiadłości Tarika. Niestety, uwięziony wcześniej przez Ferita bandyta zdoła się oswobodzić i brutalnie odpowie na atak młodego Korhana, sprawiając, że mąż Seyran nagle zapadnie się pod ziemię.

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Seyran ukrywa prawdę przed córką

Kiedy mała Duru bezpiecznie trafi w ramiona najbliższych, od razu zacznie dopytywać o swojego ukochanego tatę. Seyran, choć wewnętrznie będzie umierać z przerażenia o życie męża, wykaże się ogromną rzeźwością umysłu. Kobieta postanowi za wszelką cenę chronić kruchą psychikę dziecka po przeżytej traumie i zatai przed córką fakt, że Ferit zaginął w tajemniczych okolicznościach.

W tym samym czasie lojalny Abidin nie spocznie w poszukiwaniach Ferita. Analizując dawne interesy i kryjówki Tarika, wpadnie na kluczowy trop. Mężczyzna zlokalizuje opuszczony, podejrzany magazyn powiązany z dawnym oprawcą. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tam rozegrał się finał brutalnego porachunku między mężczyznami.

Ratunek w ostatniej chwili

Seyran natychmiast uda się we wskazane przez Abidina miejsce, czując podświadomie, że każda sekunda decyduje o życiu jej ukochanego. Intuicja jej nie zawiedzie. Tarik, chcąc raz na zawsze pozbyć się rywala, zamknie Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na powolną śmierć w potwornych męczarniach.

Gdy Seyran dotrze do magazynu, Ferit będzie już na skraju hipotermii, tracąc przytomność z zimna i żegnając się z życiem. Kobieta w ostatniej chwili wyciągnie męża z lodowatej pułapki. Czy to dramatyczne wydarzenie ostatecznie zakończy rządy terroru Tarika i pozwoli Korhanom odzyskać upragniony spokój?

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 10 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 331 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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