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Dramat z porwaniem dzieci, który rozpoczął się tuż po radosnym świętowaniu ukończenia studiów przez Seyran i czteroletnim przeskoku czasowym, wkracza w decydującą, krwawą fazę. Po tym, jak odnaleziona przez policję Hatice wyjawiła, że zdołała uciec z rąk oprawców tylko dzięki ogromnej odwadze Duru, służby natychmiast zlokalizują miejsce przetrzymywania drugiej dziewczynki. Duru zostanie odnaleziona cała i zdrowa w posiadłości Tarika. Niestety, uwięziony wcześniej przez Ferita bandyta zdoła się oswobodzić i brutalnie odpowie na atak młodego Korhana, sprawiając, że mąż Seyran nagle zapadnie się pod ziemię.
Seyran ukrywa prawdę przed córką
Kiedy mała Duru bezpiecznie trafi w ramiona najbliższych, od razu zacznie dopytywać o swojego ukochanego tatę. Seyran, choć wewnętrznie będzie umierać z przerażenia o życie męża, wykaże się ogromną rzeźwością umysłu. Kobieta postanowi za wszelką cenę chronić kruchą psychikę dziecka po przeżytej traumie i zatai przed córką fakt, że Ferit zaginął w tajemniczych okolicznościach.
W tym samym czasie lojalny Abidin nie spocznie w poszukiwaniach Ferita. Analizując dawne interesy i kryjówki Tarika, wpadnie na kluczowy trop. Mężczyzna zlokalizuje opuszczony, podejrzany magazyn powiązany z dawnym oprawcą. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tam rozegrał się finał brutalnego porachunku między mężczyznami.
Ratunek w ostatniej chwili
Seyran natychmiast uda się we wskazane przez Abidina miejsce, czując podświadomie, że każda sekunda decyduje o życiu jej ukochanego. Intuicja jej nie zawiedzie. Tarik, chcąc raz na zawsze pozbyć się rywala, zamknie Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na powolną śmierć w potwornych męczarniach.
Gdy Seyran dotrze do magazynu, Ferit będzie już na skraju hipotermii, tracąc przytomność z zimna i żegnając się z życiem. Kobieta w ostatniej chwili wyciągnie męża z lodowatej pułapki. Czy to dramatyczne wydarzenie ostatecznie zakończy rządy terroru Tarika i pozwoli Korhanom odzyskać upragniony spokój?
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 10 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 331 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet