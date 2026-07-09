Złoty chłopak, odcinek 331: Dramat Korhanów! Ferit żegna się z życiem uwięziony w chłodni [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-09 13:11

Wstrząsające chwile w 331. odcinku serialu „Złoty chłopak”. Choć policyjna akcja przyniesie upragnione odnalezienie małej Duru w domu bezwzględnego Tarika, radość Korhanów natychmiast zamieni się w paraliżujący strach. Wszystko przez nagłe zniknięcie Ferita, który po udanej ucieczce dziewczynki sam padnie ofiarą bestialskiej zemsty wroga. Zrozpaczona Seyran rozpocznie dramatyczny wyścig z czasem, ukrywając przed córką przerażającą prawdę o zaginionym ojcu.

Dramat z porwaniem dzieci, który rozpoczął się tuż po radosnym świętowaniu ukończenia studiów przez Seyran i czteroletnim przeskoku czasowym, wkracza w decydującą, krwawą fazę. Po tym, jak odnaleziona przez policję Hatice wyjawiła, że zdołała uciec z rąk oprawców tylko dzięki ogromnej odwadze Duru, służby natychmiast zlokalizują miejsce przetrzymywania drugiej dziewczynki. Duru zostanie odnaleziona cała i zdrowa w posiadłości Tarika. Niestety, uwięziony wcześniej przez Ferita bandyta zdoła się oswobodzić i brutalnie odpowie na atak młodego Korhana, sprawiając, że mąż Seyran nagle zapadnie się pod ziemię.

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Seyran ukrywa prawdę przed córką

Kiedy mała Duru bezpiecznie trafi w ramiona najbliższych, od razu zacznie dopytywać o swojego ukochanego tatę. Seyran, choć wewnętrznie będzie umierać z przerażenia o życie męża, wykaże się ogromną rzeźwością umysłu. Kobieta postanowi za wszelką cenę chronić kruchą psychikę dziecka po przeżytej traumie i zatai przed córką fakt, że Ferit zaginął w tajemniczych okolicznościach.

W tym samym czasie lojalny Abidin nie spocznie w poszukiwaniach Ferita. Analizując dawne interesy i kryjówki Tarika, wpadnie na kluczowy trop. Mężczyzna zlokalizuje opuszczony, podejrzany magazyn powiązany z dawnym oprawcą. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tam rozegrał się finał brutalnego porachunku między mężczyznami.

Ratunek w ostatniej chwili

Seyran natychmiast uda się we wskazane przez Abidina miejsce, czując podświadomie, że każda sekunda decyduje o życiu jej ukochanego. Intuicja jej nie zawiedzie. Tarik, chcąc raz na zawsze pozbyć się rywala, zamknie Ferita w przemysłowej chłodni, skazując go na powolną śmierć w potwornych męczarniach.

Gdy Seyran dotrze do magazynu, Ferit będzie już na skraju hipotermii, tracąc przytomność z zimna i żegnając się z życiem. Kobieta w ostatniej chwili wyciągnie męża z lodowatej pułapki. Czy to dramatyczne wydarzenie ostatecznie zakończy rządy terroru Tarika i pozwoli Korhanom odzyskać upragniony spokój?

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 10 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 331 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Osłabiony Ferit z serialu Złoty chłopak traci przytomność w chłodni. O dramacie Korhanów przeczytasz na Eska.
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