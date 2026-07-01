M jak miłość. Agnes podejmie radykalne kroki. Co zrobi córka Rogowskiego po odkryciu prawdy?

Ucieczka Agnes po zdradzie Artura w nowych odcinkach "M jak miłość"

Najnowszy 1937. odcinek „M jak miłość” rzuci światło na losy Agnes po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdradą Artura. Widzowie przypomną sobie, jak Rotke nakryła ojca, który zamiast pojechać do Poznania, udał się do mieszkania Joanny, by spędzić tam z nią noc. Rozpaczliwe próby nawiązania kontaktu z Arturem przez córkę i powstrzymania go przed romansem zakończyły się fiaskiem.

Zrozpaczona dziewczyna wróciła do domu Mostowiaków, gdzie Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Barbara (Teresa Lipowska) zawsze traktowały ją jak członka rodziny. Bagaż tajemnicy o niewierności ojca sprawił jednak, że Agnes czuła się winna i unikała spojrzenia macosze oraz babci, mając świadomość krzywdy, jaką Artur wyrządził im obu. Jak donosi serwis swiatseriali.interia.pl, to właśnie z tego powodu Rotke zdecyduje się na wyjazd do Niemiec, by uciec od problemu.

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Powrót do Grabiny. Jaki jest prawdziwy cel Agnes w 1937. odcinku "M jak miłość"?

Po wakacyjnej przerwie, w 1937. odcinku serialu, na jaw wyjdą trudności Agnes z zaakceptowaniem zdrady Artura. Nie mogła pogodzić się z faktem, że ojciec zranił Marysię – kobietę, która otoczyła ją matczyną opieką. Ukrywanie prawdy przed macochą i udawanie, że wszystko jest w porządku, okazało się dla Rotke zbyt dużym obciążeniem psychicznym. To przesądziło o jej wyjeździe.

Mimo to, w tym samym odcinku Agnes pojawi się ponownie w domu Mostowiaków. Wykorzysta nieobecność Marysi i Barbary, by przeprowadzić z ojcem poważną rozmowę. Jej celem będzie upewnienie się, czy Artur dotrzymał obietnicy i zakończył relację z kochanką zgodnie z wcześniejszym ultimatum.

– Chciałam cię zapytać, czy dotrzymałeś słowa, które mi dałeś?

Czy Rogowski dotrzyma słowa? Konsekwencje zdrady w nowych odcinkach "M jak miłość"

W 1937. odcinku „M jak miłość” Artur poinformuje córkę, że definitywnie zerwał z Joanną. Będzie zapewniał Agnes o radykalnych krokach podjętych w celu uniknięcia kontaktu z byłą kochanką, nawet na polu zawodowym. Rogowski postara się przekonać córkę, że romans to już przeszłość, ale kwestią otwartą pozostaje, czy Rotke mu uwierzy.

Znak zapytania wisi również nad dalszymi losami samej Agnes. Czy zdecyduje się pozostać u Mostowiaków, czy też ponownie wybierze ucieczkę za granicę w obawie przed nieuniknionym ujawnieniem prawdy? Rozwój sytuacji poznamy w kolejnych, powakacyjnych epizodach kultowego serialu.