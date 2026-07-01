Iga Świątek z awansem na Wimbledonie, ale ekspertka ujawnia problemy w sztabie

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-01 16:27

Początek Wimbledonu nie był dla Igi Świątek spacerkiem, a obok zaciętej walki na korcie pojawiają się doniesienia o trudnej atmosferze w jej zespole. Jedna z cenionych dziennikarek dostrzegła niepokojące zachowania w boksie Polki. Wiele wskazuje na to, że liderka światowego rankingu mierzy się z dodatkową presją z zewnątrz, co rodzi pytania przed zbliżającym się starciem z Karoliną Pliskovą.

Iga Świątek siedzi obok Darii Abramowicz. O atmosferze w sztabie polskiej tenisistki przeczytasz na Eska.
Autor: Paweł Jaskółka
  • Polska tenisistka wywalczyła awans na trawiastych kortach w Londynie, jednak jej niestabilna dyspozycja wywołuje obawy kibiców.
  • Jedna z dziennikarek wskazuje na brak harmonii w otoczeniu pierwszej rakiety świata, zwracając uwagę na trudne relacje w jej teamie.
  • Te informacje stawiają pod znakiem zapytania formę Świątek przed istotnym meczem przeciwko wymagającej Czeszce.
Iga Świątek i jej wisiorek
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Niepokojące sygnały w boksie Świątek. "Nie wygląda to na harmonijną atmosferę"

Start Igi Świątek w tegorocznym Wimbledonie wiązał się ze sporymi nerwami, bo starcie z Taylor Townsend było niezwykle zacięte. Oprócz analizy samego spotkania, komentatorzy wzięli pod lupę również sytuację w loży polskiej zawodniczki. Catherine Whitaker, znana z "The Tennis Podcast", podzieliła się swoimi wrażeniami, z których wynika, że współpraca wewnątrz sztabu nie układa się najlepiej.

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- Zauważyłam interakcje w jej boksie podczas meczu, zwłaszcza między Francisco Roigiem a Darią Abramowicz. Oczywiście, po meczu wszyscy zbili piątki, ale potem Francisco Roig sam opuścił lożę. Nie obejrzał się za siebie i nie czekał na pozostałych

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Ekspertka podkreśla, że jej zdaniem wokół Polki wyczuwalny jest dyskomfort, który może przekładać się na jakość jej gry na turnieju wielkoszlemowym.

- W tej chwili nie wygląda to na harmonijną atmosferę. Uważam, że Świątek potrzebuje spokoju i ciszy. Nie wiem, co się dzieje, ale po prostu wyczuwam pewne napięcie

Trudny mecz Igi Świątek. Czy to efekt napięcia w zespole?

Komentarze Whitaker nabierają znaczenia w kontekście przebiegu inaugurującego starcia liderki rankingu WTA. Choć Świątek szybko zgarnęła pierwszą partię wynikiem 6:1, w kolejnej nastąpił drastyczny spadek skuteczności i gładka porażka 2:6. W decydującym, niesamowicie wyrównanym secie – gdzie sam pierwszy gem ciągnął się przez 15 minut – ostatecznie to Polka triumfowała 6:3. Po zakończeniu gry zawodniczka ukryła głowę w ręczniku, co jasno wskazywało na gigantyczne emocje i ulgę po trudnym pojedynku.

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- Przez moment pewnie pomyślałam o tym, że w tym sezonie w trzecich setach mi nie idzie. Na korcie nie ma jednak czasu na rozmyślanie

W kolejnej rundzie, zaplanowanej na czwartek, na drodze reprezentantki Polski stanie Karolina Pliskova. Czeska tenisistka, mająca w dorobku miano liderki światowych list oraz występ w finale Wimbledonu trzy lata temu, z pewnością postawi trudne warunki. Z racji nerwowej atmosfery w otoczeniu Świątek i trudności w pierwszym meczu, to spotkanie zapowiada się jako ogromne wyzwanie dla pierwszej rakiety świata.

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