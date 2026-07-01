Iga Świątek z awansem na Wimbledonie, ale ekspertka ujawnia problemy w sztabie

Polska tenisistka wywalczyła awans na trawiastych kortach w Londynie, jednak jej niestabilna dyspozycja wywołuje obawy kibiców.

Jedna z dziennikarek wskazuje na brak harmonii w otoczeniu pierwszej rakiety świata , zwracając uwagę na trudne relacje w jej teamie.

, zwracając uwagę na trudne relacje w jej teamie. Te informacje stawiają pod znakiem zapytania formę Świątek przed istotnym meczem przeciwko wymagającej Czeszce.

31

Niepokojące sygnały w boksie Świątek. "Nie wygląda to na harmonijną atmosferę"

Start Igi Świątek w tegorocznym Wimbledonie wiązał się ze sporymi nerwami, bo starcie z Taylor Townsend było niezwykle zacięte. Oprócz analizy samego spotkania, komentatorzy wzięli pod lupę również sytuację w loży polskiej zawodniczki. Catherine Whitaker, znana z "The Tennis Podcast", podzieliła się swoimi wrażeniami, z których wynika, że współpraca wewnątrz sztabu nie układa się najlepiej.

Przeczytaj także: Koszmar Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Jest komunikat o stanie zdrowia Polki

- Zauważyłam interakcje w jej boksie podczas meczu, zwłaszcza między Francisco Roigiem a Darią Abramowicz. Oczywiście, po meczu wszyscy zbili piątki, ale potem Francisco Roig sam opuścił lożę. Nie obejrzał się za siebie i nie czekał na pozostałych

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Ekspertka podkreśla, że jej zdaniem wokół Polki wyczuwalny jest dyskomfort, który może przekładać się na jakość jej gry na turnieju wielkoszlemowym.

- W tej chwili nie wygląda to na harmonijną atmosferę. Uważam, że Świątek potrzebuje spokoju i ciszy. Nie wiem, co się dzieje, ale po prostu wyczuwam pewne napięcie

Trudny mecz Igi Świątek. Czy to efekt napięcia w zespole?

Komentarze Whitaker nabierają znaczenia w kontekście przebiegu inaugurującego starcia liderki rankingu WTA. Choć Świątek szybko zgarnęła pierwszą partię wynikiem 6:1, w kolejnej nastąpił drastyczny spadek skuteczności i gładka porażka 2:6. W decydującym, niesamowicie wyrównanym secie – gdzie sam pierwszy gem ciągnął się przez 15 minut – ostatecznie to Polka triumfowała 6:3. Po zakończeniu gry zawodniczka ukryła głowę w ręczniku, co jasno wskazywało na gigantyczne emocje i ulgę po trudnym pojedynku.

Zobacz też: Koniec marzeń Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Bolesna decyzja po dramacie na korcie

- Przez moment pewnie pomyślałam o tym, że w tym sezonie w trzecich setach mi nie idzie. Na korcie nie ma jednak czasu na rozmyślanie

W kolejnej rundzie, zaplanowanej na czwartek, na drodze reprezentantki Polski stanie Karolina Pliskova. Czeska tenisistka, mająca w dorobku miano liderki światowych list oraz występ w finale Wimbledonu trzy lata temu, z pewnością postawi trudne warunki. Z racji nerwowej atmosfery w otoczeniu Świątek i trudności w pierwszym meczu, to spotkanie zapowiada się jako ogromne wyzwanie dla pierwszej rakiety świata.