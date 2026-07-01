Wimbledon podwójnie pechowy dla Polaków. Zobacz wyniki spotkań

Zacięty bój o awans w Londynie

Karol Drzewiecki oraz Kamil Majchrzak zakończyli swój udział w wielkoszlemowym Wimbledonie na etapie pierwszej rundy gry podwójnej. Polski duet zmierzył się z wymagającymi przeciwnikami, którymi byli Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Pierwsza partia padła łupem biało-czerwonych, dając nadzieję na końcowy sukces. Niestety kolejne odsłony przyniosły odwrócenie losów spotkania na trawiastych kortach.

Mecz obfitował w niezwykłe emocje i trzymał w napięciu do samego końca. Dwa ostatnie sety kończyły się tie-breakami, w których rywale wykazali się nieco większym opanowaniem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką polskiej pary wynikiem 7:5, 6:7 (9-11), 6:7 (8-10). Ten wynik oznacza natychmiastowe pożegnanie obu zawodników z tą prestiżową imprezą tenisową.

Słabszy dzień polskich deblistów w Anglii

Środa na londyńskich obiektach okazała się wyjątkowo nieudana dla naszych reprezentantów rywalizujących w grze podwójnej. Wcześniej tego samego dnia z marzeniami o triumfie pożegnał się Jan Zieliński. Polak startował w duecie z brytyjskim tenisistą, którym był Luke Johnson. Ich pojedynek pierwszej rundy potoczył się szybko i bez większych szans na odrobienie strat.

Polsko-brytyjski debel musiał uznać wyższość Szwajcara Jakuba Paula oraz reprezentującego Stany Zjednoczone Ryana Seggermana. Przeciwnicy zdominowali przebieg obu rozegranych setów, w pełni kontrolując wydarzenia na korcie. Spotkanie zakończyło się rezultatem 4:6, 4:6, pieczętując niezwykle trudny dzień dla polskiego tenisa na angielskiej trawie.