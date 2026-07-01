Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Zobacz z kim wygrał polski tenisista

Hubert Hurkacz pokonał wymagającego rywala

Polski zawodnik wygrał spotkanie drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Reprezentant naszego kraju zmierzył się z austriackim zawodnikiem Sebastianem Ofnerem. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Polaka w trzech setach z wynikiem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4. Mecz na brytyjskich kortach trawiastych trwał dokładnie godzinę i pięćdziesiąt siedem minut. Zwycięstwo zapewniło tenisiście prawo gry w kolejnej fazie prestiżowych rozgrywek wielkoszlemowych.

Występ na słynnych londyńskich kortach ma miejsce po dwuletniej przerwie zawodnika. Polski reprezentant w 2024 roku doznał w tym miejscu niezwykle poważnej kontuzji kolana. Ten pechowy i bolesny uraz całkowicie wywrócił jego dotychczasową sportową karierę. Zawodnik od dłuższego czasu bardzo intensywnie pracował nad powrotem do optymalnej dyspozycji. Obecny turniej jest dla niego doskonałym sprawdzianem aktualnych możliwości fizycznych.

Jak zmieniła się pozycja Polaka?

Przed przerwą spowodowaną kontuzją tenisista był rozstawiony w turnieju z siódmym numerem. Obecnie reprezentant Polski zajmuje dopiero dziewięćdziesiąte czwarte miejsce w światowym rankingu. Ten znaczny spadek był bezpośrednio podyktowany długą i wymuszoną pauzą od oficjalnych rozgrywek. Zawodnik stara się teraz powoli odbudowywać swój dorobek punktowy. Udane występy na nawierzchni trawiastej dają nadzieję na szybki awans w zestawieniu.

Warto przypomnieć o świetnym rozpoczęciu turnieju przez polskiego sportowca w Londynie. Na otwarcie tegorocznej edycji pokonał on norweskiego zawodnika Caspera Ruuda rozstawionego z numerem jedenastym. Mecz pierwszej rundy zakończył się wygraną naszego tenisisty z wynikiem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Obie dotychczasowe wygrane stanowią dowód na rosnącą formę powracającego do gry sportowca. Kibice z niecierpliwością oczekują teraz na jego kolejne występy.