M jak miłość po wakacjach. W sieci krąży już data powrotu

„M jak miłość” wraca po wakacjach. Kiedy 27. sezon serialu?

To, że „M jak miłość” ponownie zagości na ekranach jesienią z nową, 27. serią, jest rzeczą pewną. Widzowie mogli usłyszeć oficjalne zapewnienie o powrocie zaraz po finałowym 1936. odcinku poprzedniego sezonu. Wtedy padła jedynie informacja o wrześniu, bez wskazywania konkretnego dnia premiery. Warto dodać, że aktorzy i ekipa techniczna już prężnie działają na planie, przygotowując kolejne odsłony perypetii znanych bohaterów.

Dopiero teraz zaczynają się pojawiać bardziej szczegółowe przecieki. Fani, którzy niecierpliwie odliczają dni, zastanawiają się, na kiedy dokładnie zaplanowano pierwszy powakacyjny klaps z czołówką „M jak miłość”.

Data powrotu „M jak miłość”. Znamy termin emisji po przerwie 2026

Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że premierowy odcinek po wakacjach może zostać wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Taki scenariusz przypomina sytuację sprzed roku, kiedy to fani czekali na nowy sezon do 8 września. Chociaż pierwotnie spekulowano o szybszym powrocie, stacja TVP2 najpierw zaserwowała powtórki, by właściwą serię rozpocząć tydzień później.

Termin wyznaczony na 7 września wydaje się bardzo prawdopodobny. Wrzesień 2026 roku rozpocznie się we wtorek, co pozwoliłoby na pokazanie tylko jednego odcinka, a „M jak miłość” od lat utrzymuje dwudniowy rytm emisji. Przesunięcie startu o tydzień da telewizji możliwość tradycyjnego wyświetlenia dwóch odcinków w poniedziałek i wtorek.

Czego spodziewać się w 1937. odcinku „M jak miłość”?

Widzowie na pewno chcieliby przyspieszyć moment emisji 1937. odcinka „M jak miłość”, by poznać rozwiązania dramatycznych wątków. Ostatni finał zostawił odbiorców w zawieszeniu – nie wiadomo, jak zakończy się strzelanina pod domem Mikołaja (w tej roli Mateusz Kościukiewicz). Równie gorąca jest sprawa kryzysu u Rogowskich, który wybuchł po niewierności Artura (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz).

Rozwiązanie tych zawirowań nadejdzie najpewniej wraz ze wspomnianą datą, czyli 7 września 2026 roku. Choć to najbardziej prawdopodobny scenariusz, ostateczne potwierdzenie ze strony nadawcy padnie zapewne pod koniec lata. Czy TVP znów zaskoczy widzów jakimiś zmianami w ramówce? O tym przekonamy się niebawem.

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