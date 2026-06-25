Złoty chłopak, odcinek 322: Wielki przełom w życiu Korhanów. Seyran i Ferit uratują dziecko z sierocińca [ZDJĘCIA]

Relacja Ferita i Seyran przez dłuższy czas przypominała pole bitwy. Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości była w stanie poświęcić wszystko – walczyła jak lwica o dobre imię męża i ratowała jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.

Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, wkrótce oboje zrozumieją, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów będzie pełna skrajnych emocji – z jednej strony zapragną stabilizacji, z drugiej wciąż będą zmagać się z traumami i lękiem przed nieznanym.

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Ponowne oświadczyny i wizyta w sierocińcu w 322 odcinku "Złotego chłopaka"

Przełom przyniesie szczera, nocna rozmowa, podczas której małżonkowie wyleją wszystkie skrywane żale i lęki dotyczące wspólnej przyszłości. Ferit postanowi udowodnić Seyran, że dojrzał do roli głowy rodziny – zabierze ją do ośrodka adopcyjnego i ponownie poprosi o rękę, proponując adopcję dziecka.

Problemy z adopcją dziewczynki

Pomysł ten zyska niespodziewaną akceptację samego Halisa Korhana, co wydaje się otwierać im drzwi do upragnionego szczęścia. W 326. odcinku ich serca skradnie czteroletnia Zehra, jednak na drodze do stworzenia rodziny zastępczej stanie szokująca informacja o biologicznej matce dziewczynki.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 322 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet