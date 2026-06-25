Złoty chłopak, odcinek 322: Wielki przełom w życiu Korhanów. Seyran i Ferit uratują dziecko z sierocińca [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-25 13:48

Po tygodniach kłótni i wzajemnych oskarżeń, Ferit i Seyran zdecydują się na krok, który na zawsze zmieni ich dotychczasowe życie. Decyzja o powiększeniu rodziny i ponowne oświadczyny wstrząsną całą rezydencją, otwierając zupełnie nowy rozdział w ich burzliwym małżeństwie. Zobaczcie, jak będą wyglądały ich zmagania z nowymi obowiązkami i problemami w 322. odcinku serialu, który zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 29 czerwca.

Relacja Ferita i Seyran przez dłuższy czas przypominała pole bitwy. Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości była w stanie poświęcić wszystko – walczyła jak lwica o dobre imię męża i ratowała jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.

Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, wkrótce oboje zrozumieją, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów będzie pełna skrajnych emocji – z jednej strony zapragną stabilizacji, z drugiej wciąż będą zmagać się z traumami i lękiem przed nieznanym.

Polecany artykuł:

Złoty chłopak, odcinek 317: Dramat po aresztowaniu Ferita! Seyran podejmie desp…
Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Ponowne oświadczyny i wizyta w sierocińcu w 322 odcinku "Złotego chłopaka"

Przełom przyniesie szczera, nocna rozmowa, podczas której małżonkowie wyleją wszystkie skrywane żale i lęki dotyczące wspólnej przyszłości. Ferit postanowi udowodnić Seyran, że dojrzał do roli głowy rodziny – zabierze ją do ośrodka adopcyjnego i ponownie poprosi o rękę, proponując adopcję dziecka.

Problemy z adopcją dziewczynki

Pomysł ten zyska niespodziewaną akceptację samego Halisa Korhana, co wydaje się otwierać im drzwi do upragnionego szczęścia. W 326. odcinku ich serca skradnie czteroletnia Zehra, jednak na drodze do stworzenia rodziny zastępczej stanie szokująca informacja o biologicznej matce dziewczynki.

Ferit i Seyran, główni bohaterowie serialu Złoty chłopak, stoją naprzeciwko siebie z poważnymi minami. W tle widać dwoje dzieci i kobietę. Para ma podjąć decyzję o adopcji. Więcej o nowym odcinku 322 przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 322 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Najlepszy turecki serial to...
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale