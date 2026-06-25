Złoty chłopak, odcinek 322: Wielki przełom w życiu Korhanów. Seyran i Ferit uratują dziecko z sierocińca [ZDJĘCIA]

Relacja Ferita i Seyran przez dłuższy czas przypominała pole bitwy. Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości była w stanie poświęcić wszystko – walczyła jak lwica o dobre imię męża i ratowała jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.
Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, wkrótce oboje zrozumieją, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów będzie pełna skrajnych emocji – z jednej strony zapragną stabilizacji, z drugiej wciąż będą zmagać się z traumami i lękiem przed nieznanym.
Ponowne oświadczyny i wizyta w sierocińcu w 322 odcinku "Złotego chłopaka"
Przełom przyniesie szczera, nocna rozmowa, podczas której małżonkowie wyleją wszystkie skrywane żale i lęki dotyczące wspólnej przyszłości. Ferit postanowi udowodnić Seyran, że dojrzał do roli głowy rodziny – zabierze ją do ośrodka adopcyjnego i ponownie poprosi o rękę, proponując adopcję dziecka.
Problemy z adopcją dziewczynki
Pomysł ten zyska niespodziewaną akceptację samego Halisa Korhana, co wydaje się otwierać im drzwi do upragnionego szczęścia. W 326. odcinku ich serca skradnie czteroletnia Zehra, jednak na drodze do stworzenia rodziny zastępczej stanie szokująca informacja o biologicznej matce dziewczynki.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 322 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet