Nowy romans Kingi w Pierwszej miłości. Noc z Arkiem skomplikuje wszystko

Nowy rozdział w życiu Kingi w kolejnym sezonie Pierwszej miłości. Nie zostanie sama

Ostatnie miesiące były dla Kingi niezwykle wyczerpujące. Relacja z Jankiem znalazła się w martwym punkcie, a widmo rozwodu stało się bardzo realne. Oliwy do ognia doleje intryga uknuta przez Lilkę (Sylwia Sokołowska), która skutecznie zataiła przed Jankiem fakty na temat Poli, wprowadzając ogromne zamieszanie w życie bohaterów.

Zanim Kinga ostatecznie zamknie ten rozdział, postanowi zregenerować siły u boku Marysi (Aneta Zając) podczas pobytu w urokliwym leśnym pensjonacie. Zmiana otoczenia ma pomóc im zdystansować się od codziennych kłopotów. To właśnie tam w oko wpadnie jej Arek. Pracownik recepcji odważnie zainicjuje flirt, na który Kinga chętnie odpowie. Mężczyzna zachęci ją również do wspólnego, prywatnego spaceru po lesie, co pozwoli jej na chwilę wyrwać się z rutyny i zapomnieć o małżeńskich perturbacjach.

Między Kingą i Arkiem wydarzy się coś więcej

Początkowe zaloty szybko ewoluują w coś poważniejszego. Kinga pozwoli, by uczucia wzięły górę i spędzi z przystojnym Arkiem niezwykle namiętną noc. Dojdzie do tego w chwili, gdy sprawa jej związku z Jankiem będzie sprawiać wrażenie całkowicie przegranej. Zdeterminowana kobieta zapragnie odciąć się od bolesnej przeszłości. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że wkrótce okoliczności dotyczące jej męża diametralnie się odwrócą, a sam Arek okaże się postacią skrywającą pewne tajemnice.

Kinga nie będzie świadoma dramatu Janka?

W międzyczasie Janek wreszcie otrzyma wyniki badań genetycznych Poli. Dokumenty jednoznacznie wykluczą jego ojcostwo. To odkrycie zburzy cały świat, który zbudował z Lilką, udowadniając, że padł ofiarą brutalnego kłamstwa. Wściekły i upokorzony mężczyzna postanowi natychmiast zerwać z nią kontakt. Sytuacja stanie się niezwykle napięta, ponieważ on i Kinga w świetle prawa nadal są małżeństwem oczekującym na rozprawę. Zdesperowany Janek postanowi podzielić się z żoną tą szokującą prawdą. Pytanie brzmi, czy szczere wyznanie wystarczy, by uratować ich relację, zwłaszcza że Kinga zdążyła już zaangażować się w nową znajomość.

Czas pokaże, czy intymne chwile z Arkiem otworzą nowy rozdział w sercu Kingi. Z drugiej strony wyjście na jaw oszustwa Lilki może okazać się kartą przetargową dla Janka. Dalsze losy bohaterów widzowie poznają w nadchodzących odcinkach.

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