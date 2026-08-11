M jak miłość. Pamiętacie Basię? Gabriela Raczyńska ma dziś zupełnie inne życie. Studiuje w USA

Koniec kariery w Polsce. Gabriela Raczyńska wybrała naukę

Młoda artystka przyszła na świat 1 maja 2005 roku, a jej przygoda z show-biznesem rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo już w wieku siedmiu lat. Z czasem na jej koncie zaczęły pojawiać się kolejne występy, jednak to kreacja Basi Zduńskiej w telenoweli „M jak miłość” zagwarantowała jej największą rozpoznawalność w kraju.

Dziecięca gwiazda z powodzeniem godziła szkolne obowiązki z wielogodzinną pracą na planach zdjęciowych. Publiczność miała okazję podziwiać jej talent w wielu różnorodnych produkcjach telewizyjnych, takich jak „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex”, „Rodzinka.pl”, „Druga szansa”, „Prokurator” oraz „Szpital dziecięcy”.

W pewnej chwili zapadła jednak kluczowa decyzja o rezygnacji z dotychczasowej ścieżki zawodowej na rzecz edukacji akademickiej. Zamiast kontynuować artystyczną drogę w ojczyźnie, Gabriela Raczyńska zaczęła rozważać zagraniczne ośrodki akademickie. Młoda aktorka zastanawiała się nad edukacją w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych, ostatecznie podejmując naukę w amerykańskim Amherst College.

Gabriela Raczyńska dostała stypendium. Amerykańska uczelnia skusiła aktorkę

Co istotne, perspektywa wyprowadzki za ocean wcale nie znajdowała się na szczycie jej życiowych priorytetów. Dziewczyna wysyłała dokumenty rekrutacyjne na uniwersytety w dwóch różnych krajach i dopiero oficjalna propozycja ze strony Amherst College okazała się w tym przypadku decydująca.

Głównym argumentem przemawiającym za tą prestiżową instytucją stało się znaczące wsparcie finansowe w postaci stypendium, którym uhonorowano utalentowaną Polkę.

„Stany to nie było dla mnie jakieś wielkie marzenie, bo zdawałam i do Stanów, i do Wielkiej Brytanii, ale koniec końców faktycznie moja uczelnia Amherst College zaoferowała mi stypendium, dzięki czemu mogę się tam uczyć” – wyjaśniała Gabriela Raczyńska goszcząc na kanapach porannego programu „Pytanie na śniadanie”.

Basia z „M jak miłość” postawiła na neurobiologię

Wybór padł na ścieżkę kształcenia, która wymaga ogromnego zaangażowania i specjalistycznej wiedzy. W murach Amherst College aktorka zgłębia tajniki neurobiologii, a swój harmonogram wzbogaciła o dodatkowe wykłady z religioznawstwa.

Pasja do nauki wykracza u niej daleko poza standardowe zaliczanie akademickich przedmiotów. Była gwiazda telewizji odbyła już praktyki w prestiżowym ośrodku kliniczno-psychiatrycznym, ściśle współpracującym ze szkołą medyczną Harvardu. Podczas tego stażu aktywnie uczestniczyła w zaawansowanych badaniach nad receptorami mającymi związek z występowaniem stanów depresyjnych u pacjentów.

Po uzyskaniu pierwszego dyplomu ambitna Polka nie zamierza rezygnować z edukacji, planując zdobycie tytułu magistra. W jej długoterminowych zamierzeniach pojawia się również osiągnięcie tytułu naukowego na poziomie doktorskim. Zawodowe zainteresowania Gabrieli Raczyńskiej niemal w całości koncentrują się wokół zagadnień związanych z neurobiologią oraz neuropsychiatrią.

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