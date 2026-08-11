Zaskakujący gość na pogrzebie w "Na Wspólnej"! Dorota odda Włodkowi coś bezcennego

Pogrzeb Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej". Co się wydarzy?

Obecność Doroty Zakrzewskiej przy Marii Ziębie w tragicznych chwilach 4260 odcinka „Na Wspólnej” (emisja 10 sierpnia 2026 roku w TVN) miała ukryty sens. To właśnie kobieta z samolotu zabezpieczyła niezwykle ważną rzecz należącą do zmarłej. Chodzi o charakterystyczne perłowe korale, które pękły w momencie, gdy Maria dostała zawału w trakcie silnych turbulencji. Wiadomo już, że Dorota nie zachowa znalezionych na podłodze koralików dla siebie.

Edyta Jungowska zagra Dorotę w "Na Wspólnej". Cenna pamiątka na pogrzebie

Wiosną tego roku do obsady „Na Wspólnej” dołączyła Edyta Jungowska. Aktorka zdradziła niedawno kulisy pracy na planie. Wyjawiła, że w 4268 odcinku jej bohaterka pojawi się na ceremonii pogrzebowej Marii. Celem wizyty Doroty będzie przekazanie Włodkowi ostatniej, bezcennej pamiątki po żonie.

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- Dorota Zakrzewska pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie... Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy -

- Przynosi coś bardzo cennego panu Włodkowi, coś co należało do pani Marii. Będzie to pamiątka, która zaginęła podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem znajomości Doroty i Włodka -

W trakcie żałobnych uroczystości w 4268 odcinku „Na Wspólnej” Dorota będzie zachowywać spory dystans. Zajmie miejsce w tylnej części kaplicy, a na samym cmentarzu również usunie się w cień. W pewnym momencie podejdzie jednak do Zięby i wręczy mu małe, czarne pudełko. Znajdą się w nim rozsypane perły Marii, których załamany wdowiec nie był w stanie samodzielnie pozbierać w samolocie.

Dzięki niezwykłemu gestowi Doroty, Włodek będzie mógł wyjątkowo pożegnać ukochaną w 4268 odcinku „Na Wspólnej”. Mężczyzna rzuci perłowe koraliki wprost do grobu, w którym spocznie urna z prochami Marii.

Nowa postać w "Na Wspólnej". Czy Dorota zbliży się do Włodka?

Edyta Jungowska wyjaśniła, że grana przez nią postać to emigrantka. Dorota wraca do kraju po wielu latach spędzonych za granicą i próbuje od nowa zorganizować sobie życie w Polsce, co nie będzie łatwym zadaniem.

- Będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka -