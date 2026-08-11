Zaskakujący gość na pogrzebie w "Na Wspólnej"! Dorota odda Włodkowi coś bezcennego

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-11 13:01

Pogrzeb Marii (śp. Bożena Dykiel) w 4268 odcinku serialu to nie tylko pożegnanie z uwielbianą bohaterką, ale też punkt zwrotny w życiu Włodka (Mieczysław Hryniewicz). Na cmentarzu pojawi się Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska), kobieta z feralnego lotu. Przyniesie wdowcowi wyjątkową pamiątkę po żonie, co zapoczątkuje ich niezwykłą znajomość.

Aktorka Edyta Jungowska siedzi w ławce podczas pogrzebu w serialu Na Wspólnej. O losach jej bohaterki czytaj w serwisie Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej, odc. 4268. Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska)

Pogrzeb Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej". Co się wydarzy?

Obecność Doroty Zakrzewskiej przy Marii Ziębie w tragicznych chwilach 4260 odcinka „Na Wspólnej” (emisja 10 sierpnia 2026 roku w TVN) miała ukryty sens. To właśnie kobieta z samolotu zabezpieczyła niezwykle ważną rzecz należącą do zmarłej. Chodzi o charakterystyczne perłowe korale, które pękły w momencie, gdy Maria dostała zawału w trakcie silnych turbulencji. Wiadomo już, że Dorota nie zachowa znalezionych na podłodze koralików dla siebie.

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Edyta Jungowska zagra Dorotę w "Na Wspólnej". Cenna pamiątka na pogrzebie

Wiosną tego roku do obsady „Na Wspólnej” dołączyła Edyta Jungowska. Aktorka zdradziła niedawno kulisy pracy na planie. Wyjawiła, że w 4268 odcinku jej bohaterka pojawi się na ceremonii pogrzebowej Marii. Celem wizyty Doroty będzie przekazanie Włodkowi ostatniej, bezcennej pamiątki po żonie.

Na Wspólnej, odc. 4268. Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska), Kajtek (Mikołaj Szostek), Marta (Joanna Jabłczyńska)
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- Dorota Zakrzewska pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie... Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy -

- Przynosi coś bardzo cennego panu Włodkowi, coś co należało do pani Marii. Będzie to pamiątka, która zaginęła podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem znajomości Doroty i Włodka -

W trakcie żałobnych uroczystości w 4268 odcinku „Na Wspólnej” Dorota będzie zachowywać spory dystans. Zajmie miejsce w tylnej części kaplicy, a na samym cmentarzu również usunie się w cień. W pewnym momencie podejdzie jednak do Zięby i wręczy mu małe, czarne pudełko. Znajdą się w nim rozsypane perły Marii, których załamany wdowiec nie był w stanie samodzielnie pozbierać w samolocie.

Dzięki niezwykłemu gestowi Doroty, Włodek będzie mógł wyjątkowo pożegnać ukochaną w 4268 odcinku „Na Wspólnej”. Mężczyzna rzuci perłowe koraliki wprost do grobu, w którym spocznie urna z prochami Marii.

Nowa postać w "Na Wspólnej". Czy Dorota zbliży się do Włodka?

Edyta Jungowska wyjaśniła, że grana przez nią postać to emigrantka. Dorota wraca do kraju po wielu latach spędzonych za granicą i próbuje od nowa zorganizować sobie życie w Polsce, co nie będzie łatwym zadaniem.

- Będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka -

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