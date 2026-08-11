Na sygnale. Gwiazdy znów spotkają się z fanami! Znamy datę i miejsce wielkiego zlotu

Twórcy wydarzenia podzielili się oficjalnymi informacjami na temat tegorocznej edycji. Szósta odsłona zlotu miłośników „Na sygnale” została zaplanowana na niedzielę 30 sierpnia 2026 roku. Spotkanie z sympatykami medycznej produkcji zostanie zorganizowane w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie.

Dostęp na teren imprezy będzie możliwy od ulicy Samochodowej. Pierwsi sympatycy zostaną wpuszczeni o godzinie 8:30. Główna część imprezy rozpocznie się punktualnie o godzinie 10:00 i potrwa dokładnie trzy godziny.

Będzie to niepowtarzalna szansa dla widzów, by porozmawiać z członkami obsady i zobaczyć aktorów poza telewizyjnym studiem nagraniowym w luźniejszej atmosferze.

Bilety na zlot fanów Na sygnale zniknęły w mgnieniu oka

Organizatorzy wydarzenia udostępnili 800 bezpłatnych wejściówek, które zostały zarezerwowane przez chętnych w zaledwie dwadzieścia cztery godziny. Zapisy zostały już definitywnie zakończone i nie ma szans na zdobycie dodatkowych zaproszeń. Błyskawiczne wyczerpanie puli biletów dowodzi ogromnej popularności „Na sygnale” oraz zaangażowania widzów zgromadzonych wokół medycznego hitu Dwójki. Szczęśliwcy, którzy zdobyli wejściówki, odliczają dni do wyjątkowego spotkania.

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Gwiazdy Na sygnale odsłonią kulisy pracy

Wydarzenie pozwoli na bliski i bezpośredni kontakt z ulubieńcami z ekranu. Twórcy zlotu zaznaczają, że spotkanie jest formą podziękowania dla najwierniejszych widzów produkcji i zostało zaplanowane specjalnie z myślą o nich.

Podczas imprezy sympatycy będą mieli okazję do swobodnych rozmów z obsadą i poznania szczegółów powstawania poszczególnych scen medycznego formatu. Cennym doświadczeniem będzie też możliwość poczucia klimatu, który każdego dnia panuje na planie zdjęciowym.

Nie będzie to więc wyłącznie standardowe rozdawanie autografów. Inicjatorom zlotu zależy na tym, aby wprowadzić sympatyków w serialowe realia i odsłonić przed nimi nieco telewizyjnej kuchni.

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