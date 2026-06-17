W poprzednim odcinku (313) ucieczka Suny i Abidina została przerwana przez wiadomość o śmierci Aysen, o której zabójstwo oskarżono Sunę z inspiracji Wielkiej Pani. Ferit cudem przeżył zamach na swoje życie, gdy w jego rozpędzonym aucie przestały działać hamulce, po czym wspólnie z żoną rozpoczął desperacką walkę o oczyszczenie siostry z zarzutów.

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„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 314

Zdeterminowani Ferit i Seyran podczas poszukiwań w szpitalu dokonują porażającego odkrycia – wszystkie oficjalne nagrania z monitoringu z dnia śmierci Aysen zostały całkowicie usunięte przez ludzi mafii. Na szczęście los uśmiecha się do małżonków, gdy Seyran wpada na trop postronnej kobiety, która w tym samym czasie nagrywała telefonem szpitalny korytarz i uwieczniła kluczowy moment, co staje się ich jedyną szansą na ocalenie Suny przed rychłym trafieniem do policyjnego aresztu śledczego. Wiedząc, że sytuacja jest krytyczna, Ferit i Seyran robią wszystko, by jak najszybciej dostarczyć zdobyte potajemnie nagranie w ręce organów ścigania.

W tym samym czasie załamany Abidin udaje się do swojej Wielkiej Pani, i na kolanach błaga ją o natychmiastowe wycofanie zarzutów wobec Suny, stawiając jej brutalne ultimatum – jeśli szefowa mafii nie pomoże, on sam weźmie całą winę za śmierć służącej na siebie i na zawsze zniknie z jej życia.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 17 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 314 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet