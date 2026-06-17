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W poprzednim odcinku (313) ucieczka Suny i Abidina została przerwana przez wiadomość o śmierci Aysen, o której zabójstwo oskarżono Sunę z inspiracji Wielkiej Pani. Ferit cudem przeżył zamach na swoje życie, gdy w jego rozpędzonym aucie przestały działać hamulce, po czym wspólnie z żoną rozpoczął desperacką walkę o oczyszczenie siostry z zarzutów.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 314
Zdeterminowani Ferit i Seyran podczas poszukiwań w szpitalu dokonują porażającego odkrycia – wszystkie oficjalne nagrania z monitoringu z dnia śmierci Aysen zostały całkowicie usunięte przez ludzi mafii. Na szczęście los uśmiecha się do małżonków, gdy Seyran wpada na trop postronnej kobiety, która w tym samym czasie nagrywała telefonem szpitalny korytarz i uwieczniła kluczowy moment, co staje się ich jedyną szansą na ocalenie Suny przed rychłym trafieniem do policyjnego aresztu śledczego. Wiedząc, że sytuacja jest krytyczna, Ferit i Seyran robią wszystko, by jak najszybciej dostarczyć zdobyte potajemnie nagranie w ręce organów ścigania.
W tym samym czasie załamany Abidin udaje się do swojej Wielkiej Pani, i na kolanach błaga ją o natychmiastowe wycofanie zarzutów wobec Suny, stawiając jej brutalne ultimatum – jeśli szefowa mafii nie pomoże, on sam weźmie całą winę za śmierć służącej na siebie i na zawsze zniknie z jej życia.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 17 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 314 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet