Złoty chłopak, odcinek 302: Ferit popada w obsesję. Odcina się od rodziny i rusza za Abidinem [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-01 15:40

po brutalnym ataku na Ifakat w rezydencji zapanuje totalny chaos, a ogarnięty żądzą zemsty Ferit zacznie samotnie planować odwet na Abidinie. Chcąc powstrzymać rozlew krwi, Suna podejmie desperacką decyzję o wyjeździe do męża, co wywoła paraliżujący strach o jej bezpieczeństwo. W tle Seyran odkryje, że rodzinna firma bankrutuje i brakuje pieniędzy na pensje. Oglądaj już 1 czerwca. Zapraszamy również do czytania naszych streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (301) Ferit w przypływie furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina, co doprowadziło do eskalacji konfliktu z mafią. Halis błagał Seyran o ratowanie psychiki męża, podczas gdy uwolniona Ifakat wpadła w histerię. Kobieta obwiniła Sunę o swoje tortury i żądała wydania jej oprawcom. Aby zapobiec rzezi w rezydencji, Ferit podjął drastyczną decyzję i zmusił Sunę do natychmiastowego odejścia z domu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 302

Po brutalnym napadzie na Ifakat w posiadłości Korhanów wybucha potężny chaos, który paraliżuje dotychczasowe życie mieszkańców. Ferit coraz bardziej zamyka się w sobie, odmawia współpracy z bliskimi i ogarnięty nienawiścią zaczyna na własną rękę planować krwawy odwet na zdradzieckim Abidinie.

W tym samym czasie zdesperowana Suna decyduje się na samotną wyprawę do kryjówki męża, wierząc, że zdoła powstrzymać eskalację konfliktu i ocalić swoją rodzinę, choć wszyscy domownicy drżą o jej bezpieczeństwo.

Seyran przypadkowo odkrywa porażające fakty o stanie rodzimego imperium i dowiaduje się, że firma ma katastrofalne problemy finansowe, przez co brakuje środków na bieżące wypłaty dla pracowników.

Co więcej, Ferit, Kazim oraz Orhan łączą siły i w tajemnicy przed resztą rodziny przygotowują ryzykowną, zbrojną akcję mającą na celu odbicie przetrzymywanej Suny z rąk bandytów.

Złoty chłopak, odcinek 302
Galeria zdjęć 10

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 1 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 302 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale