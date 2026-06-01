Dziedzictwo, odcinek 933: Nana potwornie skrzywdziła Poyraza. Teraz błaga o wybaczenie [ZDJĘCIA]

Problemy Poyraza rozpoczęły się w odcinku 929, gdy Nana znalazła narkotyki w jego kurtce i postanowiła odejść razem z Yusufem. Choć mężczyzna błagał ją o zaufanie i czas na udowodnienie swojej niewinności, Nana nie potrafiła uwierzyć w jego tłumaczenia. W kolejnych odcinkach sytuacja tylko się pogarszała. W odcinku 930 podejrzany, który podrzucił narkotyki, uciekł tuż przed schwytaniem, a Semih zaczął jeszcze mocniej manipulować dowodami. Z kolei w odcinku 931 rodzina Poyraza otwarcie stanęła po jego stronie i miała do Nany ogromny żal, że zwątpiła w człowieka, który tyle dla niej zrobił. Przełom nastąpił dopiero w odcinku 932, gdy Poyrazowi udało się schwytać Ismaila. Telefon napastnika ujawnił, że za całą intrygą stoi tajemniczy „Szef”, którym okazał się Semih. Choć przestępca uniknął wtedy wpadki dzięki ostrzeżeniu od Cansel, Poyraz był już coraz bliżej odkrycia prawdy.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 933

Poyraz przekazuje schwytanego Ismaila policji, przekonany, że wreszcie uda się oczyścić jego imię z wszelkich oskarżeń. Semih nie zamierza jednak odpuszczać. Za jego namową Ismail podczas przesłuchania składa fałszywe zeznania i twierdzi, że został wynajęty przez Truciznę. Nana szybko zaczyna rozumieć, że Poyraz od początku mówił prawdę, a ona swoim brakiem zaufania potwornie go skrzywdziła. Kobieta nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia i rozpaczliwie szuka sposobu, by ukochany zechciał ją wysłuchać. Przepełniona wstydem Nana błaga Poyraza o wybaczenie, ale po wszystkim, co się wydarzyło, odzyskanie jego zaufania może okazać się znacznie trudniejsze, niż przypuszczała.

10

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 933. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: