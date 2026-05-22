Złoty chłopak, odcinek 301: Ferit urządził brutalną masakrę w kryjówce porywaczy. Halis błaga Seyran o pomoc

Joanna Dembek
2026-05-22 16:41

Ferit w przypływie niekontrolowanej furii pojedzie do kryjówki Abidina, gdzie nie oszczędzi Karama, co doprowadzi do eskalacji bandyckiego konfliktu między nim a Abidinem. Halis w rozpaczy poprosi Seyran, by pomogła załamanemu mężowi odzyskać równowagę, podczas gdy oswobodzona Ifakat zacznie żądać natychmiastowego wydania Suny oprawcom. Oglądaj odcinek 301. w piątek, 29 maja i czytaj nasze streszczenia.

W poprzednim odcinku (300) Abidin bezskutecznie próbował odzyskać Sunę, po czym poznał brata Karama. Halis zabronił rodzinie wychodzić z posiadłości, jednak Karam i Abidin zdołali porwać Ifakat, poddając ją brutalnym torturom.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 301

Ferit nie zamierza bezczynnie czekać na ruch porywaczy i w przypływie potężnego gniewu jedzie z bronią bezpośrednio do kryjówki Abidina, gdzie dochodzi do strzelaniny, w której młody Korhan ciężko rani Karama. Przerażony psychicznym stanem wnuka Halis zwraca się z rozpaczliwą prośbą do Seyran, by ta za wszelką cenę pomogła ukochanemu odzyskać utraconą równowagę psychiczną i wolę do dalszego życia.

Uwolniona z rąk oprawców Ifakat jest w fatalnym stanie psychicznym i za całe swoje potworne cierpienie w niewoli obwinia wyłącznie Sunę, histerycznie żądając wydania dziewczyny w ręce mściwego Abidina. Widząc narastające szaleństwo w domu, Ferit podejmuje drastyczną i niezwykle bolesną decyzję – nakazuje Sunie natychmiastowe opuszczenie rezydencji, wierząc, że usunięcie jej z linii strzału zapobiegnie ostatecznemu rozlewowi krwi.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 29 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 301 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
