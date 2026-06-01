Dziedzictwo, odcinek 934: Derya zemdlała po ujawnieniu prawdy! Sekret o bliźniaczce wyszedł na jaw [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-06-01 15:40

Trucizna wraca do gry silniejszy niż kiedykolwiek i zapowiada brutalny odwet na człowieku, który bez skrupułów podszywa się pod jego nazwisko. Tymczasem Nana próbuje odzyskać względy Poyraza, ale to nie koniec emocjonalnych rozgrywek między nimi. Największe poruszenie wywołają jednak wyniki badań DNA – odkrycie, które wstrząśnie całym komisariatem i zmusi Deryę do ujawnienia długo skrywanej tajemnicy. Czy prawda odmieni losy wszystkich bohaterów? Oglądajcie w sobotę 30 maja i czytajcie nasze streszczenia.

W poprzednim odcinku (933) Sinan ratował Aynur po omdleniu, po czym zazdrosny rzucił się na Gurkana za telefoniczny flirt z nieznajomą, choć był pewien, że słowa kierowane są do jego gosposi. Poyraz oddał Ismaila policji, lecz ten skłamał, że działał z rozkazu Trucizny, oczyszczając tym samym Semiha. Zgrupowana wokół wyrzutów sumienia Nana zaczęła desperacko szukać dróg dotarcia do rozgniewanego Poyraza, by ten wybaczył jej brak zaufania.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 934

Niebezpieczny Trucizna ostatecznie wraca do pełni sił w szpitalu i wściekły nakazuje swoim ludziom ustalić, kto śmiał podszyć się pod jego tożsamość i wykorzystać jego nazwisko w aferze z Poyrazem. Groźny przestępca tylko czeka na to, aby się zemścić.

W tym samym czasie zakochana Nana robi absolutnie wszystko, by zmazać swoją winę – układa nawet dla ukochanego romantyczny wiersz, jednak Poyraz, choć w duchu już dawno zapomniał o całej urazie, z rozmysłem udaje niedostępnego i chłodnego, by dać dziewczynie popalić i nauczyć ją absolutnego zaufania na przyszłość.

Do rąk zszokowanej Ayse trafiają oficjalne wyniki ekspertyzy DNA i ku kompletnemu osłupieniu wszystkich obecnych czarno na białym wynika z nich, że odnalezione zwłoki należą do szanowanej prokurator Leyli. Derya na ten widok demonstracyjnie mdleje, a po odzyskaniu przytomności zalewa się łzami i zmuszona sytuacją wyznaje, że miała identyczną siostrę bliźniaczkę.

Gurkan natomiast odkrywa sekret Sinana i otwarcie zarzuca mu, że ten bez pamięci zakochał się w swojej skromnej gosposi Aynur. Czy pracodawca powinien obnosić się z romantycznymi uczuciami wobec swojej pracownicy?

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 934. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.



