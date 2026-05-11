Złoty chłopak, odcinek 292: Śmiertelne niebezpieczeństwo dla Seyran! Czy zdecyduje się na ryzykowne leczenie

Spis treści
W poprzednim odcinku (291) Ferit odkrył, że kupione przez niego kamienie szlachetne to bezwartościowe podróbki, co postawiło holding w stan bankructwa. Suna wyznała Seyran, że ta ma nikłe szanse na zajście w ciążę, co całkowicie załamało młodą kobietę. Jednocześnie Abidin poznał kobietę podającą się za jego biologiczną matkę, która zdradziła mu sekret o zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 292
Dramatyczna diagnoza i śledztwo Ferita. Ferit nie zamierza się poddać i na własną rękę próbuje ustalić, kto stoi za podmianą cennych kamieni, jednak na jego drodze staje Halis, który kategorycznie zabrania mu zajmowania się tą sprawą. W tym samym czasie Seyran udaje się do lekarza, gdzie słyszy słodko-gorzką wiadomość – choć leczenie daje cień nadziei na macierzyństwo, ewentualna ciąża wiąże się z ogromnym ryzykiem nawrotu choroby i bezpośrednim zagrożeniem jej życia.
Wielka awantura i szantaż Betul. Abidin ostatecznie potwierdza swoje przypuszczenia dotyczące finansowych matactw żony i urządza Sunie potężną scenę zazdrości i żalu, nie mogąc wybaczyć jej, że działała za jego plecami wraz z Feritem. Napięcie rośnie również w wątku Orhana, którego Betul zaczyna bezwzględnie szantażować, domagając się, by raz na zawsze pozbył się z rezydencji Gulgun, co stawia mężczyznę w sytuacji bez wyjścia.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 18 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 292 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet