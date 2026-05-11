Złoty chłopak, odcinek 292: Śmiertelne niebezpieczeństwo dla Seyran! Czy zdecyduje się na ryzykowne leczenie

W poprzednim odcinku (291) Ferit odkrył, że kupione przez niego kamienie szlachetne to bezwartościowe podróbki, co postawiło holding w stan bankructwa. Suna wyznała Seyran, że ta ma nikłe szanse na zajście w ciążę, co całkowicie załamało młodą kobietę. Jednocześnie Abidin poznał kobietę podającą się za jego biologiczną matkę, która zdradziła mu sekret o zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 292

Dramatyczna diagnoza i śledztwo Ferita. Ferit nie zamierza się poddać i na własną rękę próbuje ustalić, kto stoi za podmianą cennych kamieni, jednak na jego drodze staje Halis, który kategorycznie zabrania mu zajmowania się tą sprawą. W tym samym czasie Seyran udaje się do lekarza, gdzie słyszy słodko-gorzką wiadomość – choć leczenie daje cień nadziei na macierzyństwo, ewentualna ciąża wiąże się z ogromnym ryzykiem nawrotu choroby i bezpośrednim zagrożeniem jej życia.

Wielka awantura i szantaż Betul. Abidin ostatecznie potwierdza swoje przypuszczenia dotyczące finansowych matactw żony i urządza Sunie potężną scenę zazdrości i żalu, nie mogąc wybaczyć jej, że działała za jego plecami wraz z Feritem. Napięcie rośnie również w wątku Orhana, którego Betul zaczyna bezwzględnie szantażować, domagając się, by raz na zawsze pozbył się z rezydencji Gulgun, co stawia mężczyznę w sytuacji bez wyjścia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 18 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 292 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet