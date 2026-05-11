Barwy szczęścia, odcinek 3382. Pożar u Pyrków! Lucyna doprowadzi do nieszczęścia, wrobi Emila

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382. odcinku "Barw szczęścia" Lucyna spokojnie odczeka, aż wszyscy opuszczą dom Pyrków. Wtedy wprowadzi w życie swój zbrodniczy plan – odpalając w garażu wcześniej kupione petardy! Głośny wybuch zapoczątkuje pożar, a seniorka z zimną krwią odegra przed otoczeniem rolę przerażonej ofiary, udając, że jest w szoku na widok dymu i płomieni.

Zwierzchowska w 3382. odcinku "Barw szczęścia" po raz kolejny z premedytacją uderzy w rodzinę Pyrków. Wcześniej zniszczyła ich dowody zalewając mieszkanie, a teraz zdecyduje się na podpalenie. Pierwsza intryga uszła jej płazem, dlatego w przypadku pożaru postanowi działać podobnie, licząc na swoją bezkarność.

"Barwy szczęścia" odcinek 3382. Lucyna wybieli się po podpaleniu domu Pyrków

Po wybuchu w 3382. odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska natychmiast ruszy po ratunek do sąsiada. Na miejsce przyjedzie także straż pożarna, jednak pożar zostanie już ugaszony przez bohaterskiego sąsiada. Według serwisu swiatseriali.interia.pl, dzięki sprawnej akcji ratowniczej, ogień nie zdąży się rozprzestrzenić, chociaż szkody materialne i tak będą dotkliwe.

- Trochę potrwa, zanim zrobię tam porządek... I trochę na tym popłyniemy - uzna po powrocie do domu i ocenie strat Hubert (Marek Molak).

- Tym bardziej że strażacy uznali, że to nasza wina, więc odszkodowania nie będzie raczej - oznajmi mu Lucyna.

Szczęśliwie dla Pyrków w 3382. odcinku "Barw szczęścia" zniszczenia będą mniejsze, niż gdyby w momencie pożaru dom stał pusty. Lucyna perfidnie to wykorzysta, by przypodobać się Asi. Ta ostatnia, kompletnie nieświadoma winy seniorki, szczerze jej podziękuje za uratowanie dobytku.

- Pożar nie był w sumie taki duży, ale za to spektakularny. Huk, snopy iskier, jak to z fajerwerkami. Jak strażacy przyjechali, to już było po wszystkim... Ale jakby nikogo w domu nie było, to kto wie, jakby się to wszystko skończyło. W piwnicy są jakieś puste kartony, stare gazety, książki. To by się mogło zająć w trymiga i nieszczęście gotowe - przyzna jej Zwierzchowska.

"Barwy szczęścia" odcinek 3382. Zwierzchowska wrobi Emila w podpalenie domu Pyrków

Asia w 3382. odcinku "Barw szczęścia" natychmiast uzna, że za pożarem stoi Emil. Sokalska skojarzy wybuch petard z incydentem, w którym Emil bawił się saletrą w ich poprzednim lokum, więc bez wahania zrzuci całą winę na niego.

- Przez te petardy, które trzymałeś w piwnicy, o mało cały dom nie poszedł z dymem - zarzuci mu matka.

- Ale jakie petardy? Mamo, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz - powie wyraźnie zdziwiony Emil.

Tymczasem w 3382. odcinku "Barw szczęścia" to nie Emil zawini, lecz Lucyna, która po mistrzowsku zatuszuje swoje ślady. Kobieta wyjmie z kieszeni paragon za 10 paczek petard i szybko wrzuci go do kosza, niszcząc jedyny dowód swojej intrygi.

- Mało brakowało - szepnie do siebie seniorka.