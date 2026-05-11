Dziedzictwo, odcinek 923: Sinan ratuje Aynur przed napastnikiem. Czy to naprawi ich relacje?

W poprzednim odcinku (922) Nana została potrącona przez uciekającego porywacza i w ciężkim stanie trafiła pod opiekę lekarzy. Poyraz został zdradzony przez Semiha, który próbował przejąć akcję ratunkową. W domu prokuratora doszło do bolesnego zgrzytu – Aynur poczuła się upokorzona słowami Sinana, który nazwał ją służącą, co doprowadziło do buntu dziewczyny i zerwania wspólnej nauki.

Poyraz nie chce wyznać Nanie swoich uczuć

Poyraz nie odstępuje Nany na krok podczas jej pobytu w szpitalu, a strach o jej życie uświadamia mu, że jego uczucia są znacznie silniejsze, niż przypuszczał. Mimo to, targany wątpliwościami, decyduje się na emocjonalny dystans, co próbuje wykorzystać przebiegły Semih, nachalnie szukający okazji do zdobycia zaufania i wdzięczności rekonwalescentki.

Derya robi wszystko, aby skłócić Ayse i Ferita

Ayse mobilizuje siły, by chronić swój związek z Feritem przed manipulacjami Deryi, która przygotowuje prowokację mającą na celu ich ostateczne poróżnienie. Co tym razem wymyśli przebiegła pani prokurator podszywająca się pod swoją siostrę bliźniaczkę? Czy dopnie swego?

Sinan ratuje Aynur przed nożownikiem

Sinan wykazuje się odwagą i ratuje Aynur przed zagrażającym jej mężczyzną, co kończy się interwencją policji, jednak mimo wspólnego sukcesu, oboje decydują się na zachowanie formalnych i chłodnych relacji, by uniknąć dalszych zranień.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 923. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: