Dziedzictwo, odcinek 922: Semih ogłusza Poyraza! Podstępny wróg chce zostać bohaterem w oczach Nany

W poprzednim odcinku (921) Nana podjęła rozpaczliwą próbę ucieczki, lecz została obezwładniona przez Ersina niebezpieczną substancją. Poyraz zastawił pułapkę na agentkę Banu, by zmusić ją do wyjawienia miejsca przetrzymywania dziewczyny. W międzyczasie Derya kupiła Feritowi drogi prezent, by przyćmić Ayse, a Adalet skutecznie zasiała ziarno niepewności w sercu Aynur, próbując odsunąć ją od Sinana.

Nana potrącona przez samochód

Krwawa akcja ratunkowa i walka o życie. Poyraz po schwytaniu Banu odkrywa lokalizację Nany, jednak nie zdaje sobie sprawy, że jest śledzony przez Semiha, który ogłusza go i sam rusza na miejsce, by wyjść na bohatera. Po bójce z Ersinem sytuacja wymyka się spod kontroli, a gdy na miejscu w końcu zjawia się odzyskujący przytomność Poyraz, uciekający samochodem handlarz z impetem potrąca Nanę, zostawiając ją ciężko ranną na asfalcie.

Aynur dotknięta słowami Sinana

Poniżenie Aynur i bunt w domu prokuratora. Adalet, przerażona zażyłością między synem a gosposią, wymusza na Sinanie, by ostudził emocje dziewczyny, co doprowadza do sytuacji, w której mężczyzna w rozmowie z matką nazywa Aynur jedynie służącą. Zraniona do żywego dziewczyna, która przypadkiem słyszy te słowa, postanawia zrezygnować z nauki i zmienia swoje nastawienie, żądając, by prokurator zaczął samodzielnie wypełniać domowe obowiązki.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 922. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

