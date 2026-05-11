Dziedzictwo, odcinek 922: Semih ogłusza Poyraza! Podstępny wróg chce zostać bohaterem w oczach Nany

Joanna Dembek
2026-05-11 17:41

Poyraz namierza kryjówkę Nany, ale zostaje brutalnie zaatakowany przez Semiha, który chce uratować kobietę. Niestety, sytuacja podczas akcji ratunkowej błyskawicznie wymyka się spod kontroli. Dochodzi do wypadku, którego Nana może nie przeżyć! Tymczasem u Sinana wybucha skandal, gdy Aynur przypadkiem słyszy, jak prokurator nazywa ją w rozmowie ze swoją matką. To tylko zaostrza napiętą już atmosferę między nimi. Epizod 922 będzie miał swoja premierę już w poniedziałek, 18 maja, a tymczasem zachęcamy do czytania naszych streszczeń, aby być na bieżąco ze wszystkimi wątkami.

W poprzednim odcinku (921) Nana podjęła rozpaczliwą próbę ucieczki, lecz została obezwładniona przez Ersina niebezpieczną substancją. Poyraz zastawił pułapkę na agentkę Banu, by zmusić ją do wyjawienia miejsca przetrzymywania dziewczyny. W międzyczasie Derya kupiła Feritowi drogi prezent, by przyćmić Ayse, a Adalet skutecznie zasiała ziarno niepewności w sercu Aynur, próbując odsunąć ją od Sinana.

Nana potrącona przez samochód

Krwawa akcja ratunkowa i walka o życie. Poyraz po schwytaniu Banu odkrywa lokalizację Nany, jednak nie zdaje sobie sprawy, że jest śledzony przez Semiha, który ogłusza go i sam rusza na miejsce, by wyjść na bohatera. Po bójce z Ersinem sytuacja wymyka się spod kontroli, a gdy na miejscu w końcu zjawia się odzyskujący przytomność Poyraz, uciekający samochodem handlarz z impetem potrąca Nanę, zostawiając ją ciężko ranną na asfalcie.

Aynur dotknięta słowami Sinana

Poniżenie Aynur i bunt w domu prokuratora. Adalet, przerażona zażyłością między synem a gosposią, wymusza na Sinanie, by ostudził emocje dziewczyny, co doprowadza do sytuacji, w której mężczyzna w rozmowie z matką nazywa Aynur jedynie służącą. Zraniona do żywego dziewczyna, która przypadkiem słyszy te słowa, postanawia zrezygnować z nauki i zmienia swoje nastawienie, żądając, by prokurator zaczął samodzielnie wypełniać domowe obowiązki.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 922. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

