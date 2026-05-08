Złoty chłopak, odcinek 291: Kobieta podająca się za matkę Abidina ujawnia sekret Suny i Ferita

W poprzednim odcinku (290) Ferit naciskał na Seyran, by zdecydowali się na dziecko, mimo że ona nie czuła się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Orhan odkrył, że syn Betul nie jest jego biologicznym dzieckiem, lecz postanowił zachować tę informację dla siebie i wychować chłopca jako Korhana, by uniknąć skandalu. Suna, obawiając się reakcji Abidina, błagała Ferita o dyskrecję w sprawie zastawienia domu pod kredyt. Ferit zainwestował duże środki w kamienie szlachetne do swojego projektu, a Esme odkryła manipulacje Kazima w rachunkach i rozpętała awanturę, oskarżając go o okradanie rodziny.

Bankructwo i bolesna prawda o zdrowiu

Ferit i cała rodzina Korhanów przeżywają szok, gdy okazuje się, że zakupione za fortunę kamienie szlachetne są bezwartościowymi falsyfikatami, co spycha holding na skraj ostatecznego upadku. Równolegle Suna, widząc nadzieje siostry, decyduje się na brutalną szczerość i mówi Seyran o jej problemach zdrowotnych, które sprawią, że zajście w ciążę będzie niemal niemożliwe, co całkowicie załamuje młodą kobietę w obliczu wcześniejszych nacisków Ferita.

Orhan wychowa nie swoje dziecko

Orhan publicznie ogłasza, że uznaje dziecko Betul za swoje i ucina wszelkie spekulacje na temat testów, co Gulgun odbiera jako osobisty policzek i wyrafinowane oszustwo.

Abidin znowu czuje się oszukany

Tymczasem Abidin spotyka tajemniczą kobietę podającą się za jego biologiczną matkę, która chcąc zasiać ziarno niepewności, wyjawia mu prawdę o potajemnym zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita. Ta wiadomość doprowadza go do wściekłości i sprawia, że czuje się całkowicie oszukany przez najbliższe mu osoby.

