Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem

W poprzednim odcinku (279) Ferit obiecał Seyran powrót po schwytaniu Sinana i sprowadził ranną Diyar do domu. Rozpoczęto przygotowania do porwania Ayli, która miała stać się przynętą na groźnego przestępcę, a Seyran zaczęła kwestionować szczerość Diyar.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Ucieczka przed wstydem i porwanie

Esme, przerażona plotkami i skomplikowaną relacją Seyran z Feritem, próbuje przekonać Kazima do wyjazdu z miasta i powrotu do rodzinnego Antep. W tym samym czasie Ferit i Abidin realizują swój plan – porywają Aylę, licząc na to, że Sinan, próbując ratować matkę, wpadnie prosto w ich ręce.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Intrygi Betul i Tayfuna

Betul, ukrywając przed Orhanem fakt, że ojcem jej dziecka jest Tayfun, coraz śmielej realizuje swój plan manipulacji i sama nakłania niczego nieświadomego narzeczonego do wykonania testów DNA po wizycie na USG, tłumacząc to troską o zdrowie dziecka i koniecznością wykluczenia ewentualnych chorób genetycznych. W rzeczywistości jednak potajemnie kontaktuje się z Tayfunem i wyjawia mu, że to on zostanie ojcem, co staje się dla niego szokiem, ale jednocześnie popycha oboje do podjęcia desperackiej decyzji – postanawiają wykorzystać badania w szpitalu jako okazję do oszustwa i zamienić próbki, tak aby wynik wskazywał Orhana jako ojca, podczas gdy Tayfun planuje podmienić próbkę ze swoim materiałem genetycznym z próbką Orhana, co znacząco podnosi napięcie i stawia wszystkich bohaterów na krawędzi ujawnienia prawdy.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 30 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 280 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet