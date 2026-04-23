Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem

W poprzednim odcinku (279) Ferit obiecał Seyran powrót po schwytaniu Sinana i sprowadził ranną Diyar do domu. Rozpoczęto przygotowania do porwania Ayli, która miała stać się przynętą na groźnego przestępcę, a Seyran zaczęła kwestionować szczerość Diyar.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Ucieczka przed wstydem i porwanie
Esme, przerażona plotkami i skomplikowaną relacją Seyran z Feritem, próbuje przekonać Kazima do wyjazdu z miasta i powrotu do rodzinnego Antep. W tym samym czasie Ferit i Abidin realizują swój plan – porywają Aylę, licząc na to, że Sinan, próbując ratować matkę, wpadnie prosto w ich ręce.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Intrygi Betul i Tayfuna
Betul, ukrywając przed Orhanem fakt, że ojcem jej dziecka jest Tayfun, coraz śmielej realizuje swój plan manipulacji i sama nakłania niczego nieświadomego narzeczonego do wykonania testów DNA po wizycie na USG, tłumacząc to troską o zdrowie dziecka i koniecznością wykluczenia ewentualnych chorób genetycznych. W rzeczywistości jednak potajemnie kontaktuje się z Tayfunem i wyjawia mu, że to on zostanie ojcem, co staje się dla niego szokiem, ale jednocześnie popycha oboje do podjęcia desperackiej decyzji – postanawiają wykorzystać badania w szpitalu jako okazję do oszustwa i zamienić próbki, tak aby wynik wskazywał Orhana jako ojca, podczas gdy Tayfun planuje podmienić próbkę ze swoim materiałem genetycznym z próbką Orhana, co znacząco podnosi napięcie i stawia wszystkich bohaterów na krawędzi ujawnienia prawdy.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 30 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 280 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet