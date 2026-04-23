Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-23 14:53

Strach przed skandalem zmusza Esme do podjęcia radykalnych kroków – czy uda jej się namówić Kazima do powrotu do Antep? Tymczasem w rezydencji trwa ryzykowna gra: Ferit i Abidin więżą Aylę, czekając na ruch Sinana. W tym samym czasie Betul, pewna swojej intrygi, prowokuje Orhana do wykonania testów DNA. Odkryj, co wydarzy się w czwartek, 30 kwietnia. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu.

Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem
Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem
W poprzednim odcinku (279) Ferit obiecał Seyran powrót po schwytaniu Sinana i sprowadził ranną Diyar do domu. Rozpoczęto przygotowania do porwania Ayli, która miała stać się przynętą na groźnego przestępcę, a Seyran zaczęła kwestionować szczerość Diyar.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Ucieczka przed wstydem i porwanie

Esme, przerażona plotkami i skomplikowaną relacją Seyran z Feritem, próbuje przekonać Kazima do wyjazdu z miasta i powrotu do rodzinnego Antep. W tym samym czasie Ferit i Abidin realizują swój plan – porywają Aylę, licząc na to, że Sinan, próbując ratować matkę, wpadnie prosto w ich ręce.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 280: Intrygi Betul i Tayfuna

Betul, ukrywając przed Orhanem fakt, że ojcem jej dziecka jest Tayfun, coraz śmielej realizuje swój plan manipulacji i sama nakłania niczego nieświadomego narzeczonego do wykonania testów DNA po wizycie na USG, tłumacząc to troską o zdrowie dziecka i koniecznością wykluczenia ewentualnych chorób genetycznych. W rzeczywistości jednak potajemnie kontaktuje się z Tayfunem i wyjawia mu, że to on zostanie ojcem, co staje się dla niego szokiem, ale jednocześnie popycha oboje do podjęcia desperackiej decyzji – postanawiają wykorzystać badania w szpitalu jako okazję do oszustwa i zamienić próbki, tak aby wynik wskazywał Orhana jako ojca, podczas gdy Tayfun planuje podmienić próbkę ze swoim materiałem genetycznym z próbką Orhana, co znacząco podnosi napięcie i stawia wszystkich bohaterów na krawędzi ujawnienia prawdy.

Złoty chłopak, odcinek 280: Orhan wpada w pułapkę Betul i Tayfuna! Test DNA ma być wielkim oszustwem
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 30 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 280 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
