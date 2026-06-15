Święto u Chodakowskich w "M jak miłość". Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Chodakowscy pod ostrzałem! Po wakacjach w "M jak miłość" zmierzą się z podwójnym zagrożeniem

Po letniej przerwie w "M jak miłość" Chodakowscy w końcu odetchną z ulgą. Ich droga do spokoju będzie jednak pełna wyzwań. Zarówno Aneta i Olek, jak i Kama z Marcinem będą musieli stawić czoła osobom, które spróbują im nie tylko zaszkodzić, ale wręcz zniszczyć ich życie.

Wątek lekarzy zdominuje Sowiński (Mikołaj Krawczyk), który za wszelką cenę będzie dążył do zemsty na Olku. Powodem będzie błąd medyczny, do którego doszło podczas operacji jego siostry. Mężczyzna zacznie nawet szantażować Kasię (Paulina Lasota), grożąc, że ujawni prawdę o ojcostwie jej dziecka. Przyjaciółka Chodakowskich znajdzie się w ten sposób pod ścianą.

Z kolei Kama i Marcin będą musieli zmierzyć się z intrygami Elżbiety (Katarzyna Dąbrowska). Szefowa Chodakowskiego będzie zdeterminowana, by go zdobyć, oferując mu nawet gigantyczne pieniądze w zamian za zdradę. Kiedy Marcin ponownie ją odrzuci, upokorzona Elżbieta postanowi się zemścić, tworząc fałszywe dowody ich romansu.

Sielanka po burzy? Chodakowscy w "M jak miłość" w końcu odetchną z ulgą!

Jednak wszystko wskazuje na to, że po tych zawirowaniach w nowym sezonie "M jak miłość" zapanuje sielanka. Małgorzata Pieczyńska opublikowała na Instagramie nagranie z planu, na którym widać całą rodzinę. Olek, Aneta, Kama, Marcin i Aleksandra spotkają się przy stole w mieszkaniu lekarzy, a widoczne w tle kwiaty sugerują uroczystą okazję.

- Stęskniłam się. 🙈 Za Chodakowskim, za ekipą, za tym całym magicznym zamieszaniem na planie. Zdolni, piękni, moi ulubieni. Cieszę się, że znowu jestem wśród Was. 💛 #naplanie #mjakmiłość #serialowarodzinka

W sprawę zaangażuje się również Piotrek (w tej roli Marcin Mroczek), który ruszy z pomocą Chodakowskim. Czas pokaże, czy jego wsparcie wystarczy, by kłopoty bohaterów szybko odeszły w niepamięć, a oni mogli cieszyć się zasłużonym spokojem.

Happy end dla Chodakowskich? Nagranie z planu "M jak miłość" zwiastuje spokój, ale czy na długo?

Wideo opublikowane przez Małgorzatę Pieczyńską pozwala jednak na optymizm. Na twarzach aktorów widać szczere uśmiechy, co sugeruje, że w nowych odcinkach powakacyjnych Chodakowscy rzeczywiście będą mieli co świętować. Po paśmie niepowodzeń i cierpień, które czekają ich wcześniej, nadejdzie zasłużony happy end.

Otwarte pozostaje pytanie, czy spokój u Chodakowskich potrwa długo. Niewykluczone, że wkrótce po szczęśliwych chwilach, bohaterowie staną w obliczu kolejnych dramatów. Wszystkiego dowiemy się w kolejnych odcinkach po wakacyjnej przerwie!