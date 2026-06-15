Tomasz Fornal zagra w Aluronie CMC Warta Zawiercie. Mistrz Polski szykuje prawdziwą rewolucję

Tomasz Fornal powraca na polskie parkiety

Tomasz Fornal wraca do rozgrywek krajowych po zaledwie rocznej przerwie. W minionym sezonie 28-letni zawodnik reprezentował barwy tureckiego zespołu Ziraat Bankkart Ankara. Jego krótki pobyt za granicą zakończył się ogromnym sukcesem i wywalczeniem mistrzostwa Turcji. Przed tym zagranicznym wyjazdem polski przyjmujący przez sześć kolejnych sezonów bronił barw Jastrzębskiego Węgla. Z ekipą z województwa śląskiego aż trzykrotnie świętował zdobycie tytułu mistrza Polski.

Dla drużyny obecnego mistrza kraju to już drugie bardzo poważne wzmocnienie przed nowym sezonem. Wcześniej szeregi zespołu z Zawiercia zasilił reprezentant Włoch, czyli atakujący Kamil Rychlicki. Zagraniczny siatkarz ma wspólnie z nowym kolegą stanowić o ofensywnej sile całego zespołu. Włodarze śląskiego klubu starają się skompletować skład zdolny do ponownego zdobycia najwyższego trofeum. W maju zespół z Zawiercia pokonał w finale play-off Bogdankę LUK Lublin stosunkiem 3-2, sięgając po pierwsze historyczne mistrzostwo.

- Cieszę się z powrotu do Polski i tego, że będę mógł grać w takim klubie. Cele, które stawiamy przed sobą na pewno są wysokie i będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest możliwe. Mam względem siebie bardzo duże oczekiwania – powiedział wicemistrz olimpijski z 2024 roku, cytowany w klubowych mediach.

Kto pożegnał się z klubem mistrza?

Po zakończeniu tak udanych rozgrywek w strukturach mistrzowskiego zespołu zaszły spore zmiany kadrowe. Z drużyną prowadzoną przez trenera Michała Winiarskiego definitywnie rozstało się czterech dotychczasowych zawodników. Klub opuścili rozgrywający Jakub Nowosielski oraz amerykański atakujący Kyle Ensing. Z miejscowymi kibicami pożegnali się ponadto przyjmujący Jakub Czerwiński i doświadczony środkowy bloku Jurij Gladyr. Odejście tych graczy wymusiło na zarządzie poszukiwanie nowych rozwiązań na rynku transferowym.

Włodarze drużyny chcą koniecznie utrzymać bardzo wysoką pozycję na europejskich arenach. W minionym sezonie siatkarze polskiego klubu dotarli aż do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W decydującym starciu rozegranym w Turynie musieli jednak uznać wyższość rywali. Spotkanie to zakończyło się wyraźną porażką 0:3 z włoską ekipą Sir Sicoma Monini Perugia. Warto dodać, że drużyna z Zawiercia już drugi rok z rzędu zakończyła europejskie rozgrywki na tym samym, drugim miejscu.