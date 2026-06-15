Tomasz Fornal zagra w Aluronie CMC Warta Zawiercie. Mistrz Polski szykuje prawdziwą rewolucję

Tomasz Fornal powraca na polskie parkiety
Tomasz Fornal wraca do rozgrywek krajowych po zaledwie rocznej przerwie. W minionym sezonie 28-letni zawodnik reprezentował barwy tureckiego zespołu Ziraat Bankkart Ankara. Jego krótki pobyt za granicą zakończył się ogromnym sukcesem i wywalczeniem mistrzostwa Turcji. Przed tym zagranicznym wyjazdem polski przyjmujący przez sześć kolejnych sezonów bronił barw Jastrzębskiego Węgla. Z ekipą z województwa śląskiego aż trzykrotnie świętował zdobycie tytułu mistrza Polski.
Dla drużyny obecnego mistrza kraju to już drugie bardzo poważne wzmocnienie przed nowym sezonem. Wcześniej szeregi zespołu z Zawiercia zasilił reprezentant Włoch, czyli atakujący Kamil Rychlicki. Zagraniczny siatkarz ma wspólnie z nowym kolegą stanowić o ofensywnej sile całego zespołu. Włodarze śląskiego klubu starają się skompletować skład zdolny do ponownego zdobycia najwyższego trofeum. W maju zespół z Zawiercia pokonał w finale play-off Bogdankę LUK Lublin stosunkiem 3-2, sięgając po pierwsze historyczne mistrzostwo.
- Cieszę się z powrotu do Polski i tego, że będę mógł grać w takim klubie. Cele, które stawiamy przed sobą na pewno są wysokie i będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest możliwe. Mam względem siebie bardzo duże oczekiwania – powiedział wicemistrz olimpijski z 2024 roku, cytowany w klubowych mediach.
Kto pożegnał się z klubem mistrza?
Po zakończeniu tak udanych rozgrywek w strukturach mistrzowskiego zespołu zaszły spore zmiany kadrowe. Z drużyną prowadzoną przez trenera Michała Winiarskiego definitywnie rozstało się czterech dotychczasowych zawodników. Klub opuścili rozgrywający Jakub Nowosielski oraz amerykański atakujący Kyle Ensing. Z miejscowymi kibicami pożegnali się ponadto przyjmujący Jakub Czerwiński i doświadczony środkowy bloku Jurij Gladyr. Odejście tych graczy wymusiło na zarządzie poszukiwanie nowych rozwiązań na rynku transferowym.
Włodarze drużyny chcą koniecznie utrzymać bardzo wysoką pozycję na europejskich arenach. W minionym sezonie siatkarze polskiego klubu dotarli aż do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W decydującym starciu rozegranym w Turynie musieli jednak uznać wyższość rywali. Spotkanie to zakończyło się wyraźną porażką 0:3 z włoską ekipą Sir Sicoma Monini Perugia. Warto dodać, że drużyna z Zawiercia już drugi rok z rzędu zakończyła europejskie rozgrywki na tym samym, drugim miejscu.
- ?Od lat konsekwentnie staramy się budować nasz zespół na siatkarzach, którzy nie tylko posiadają świetne umiejętności techniczne, ale także mają dużą charyzmę na boisku. Dodatkowo opieramy trzon drużyny na reprezentantach swoich krajów, którzy mają doświadczenie w walce o najwyższe cele, nie tylko na polskim podwórku, ale także na międzynarodowych arenach – ocenił prezes Aluronu CMC Kryspin Baran.