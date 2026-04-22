Złoty chłopak, odcinek 279: Ferit posunie się za daleko! Wciągnie Aylę w niebezpieczną grę, aby schwytać Sinana

Joanna Dembek
2026-04-22 17:56

Ferit decyduje się sprowadzić ranną Diyar pod swój dach. Seyran, dręczona podejrzeniami, zaczyna własne śledztwo w sprawie strzelaniny i szuka rady u seniora rodu, Halisa. W tym samym czasie Ferit i Abidin przygotowują niebezpieczną operację porwania Ayli, by wywabić Sinana z ukrycia. Czy ta ryzykowna gra pozwoli zakończyć koszmar? Premiera w środę, 29 kwietnia. Zachęcamy do czytania naszych streszczeń!

W poprzednim odcinku (278) Diyar została postrzelona i oskarżyła Sinana, co postawiło całą rodzinę w stan gotowości. Betul i Tayfun zaczęli planować fałszerstwo testów DNA, a Ferit wpadł w furię po decyzji ojca o nadaniu dziecku imienia Fuat.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 279

Podejrzenia Seyran i gość w rezydencji: Ferit, chcąc zapewnić Diyar bezpieczeństwo, sprowadza ją do posiadłości, co wywołuje ogromny dyskomfort u domowników. Seyran nie wierzy jednak w wersję wydarzeń rannej dziewczyny i znajduje logiczne dowody na to, że Sinan nie stoi za atakiem, o czym informuje Halisa, a ten udziela jej cennych wskazówek, jak rozegrać tę sytuację.

Plan zemsty i wielka obietnica: Ferit wspólnie z Abidinem opracowują plan schwytania Sinana poprzez uprowadzenie jego matki, Ayli, która ma posłużyć za przynętę. W przypływie szczerości Ferit obiecuje Seyran, że gdy tylko niebezpieczeństwo minie i sprawa z Sinanem zostanie zamknięta, ich drogi ponownie się połączą, dając jej nadzieję na odbudowanie ich związku.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 29 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 279 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
