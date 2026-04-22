Złoty chłopak, odcinek 279: Ferit posunie się za daleko! Wciągnie Aylę w niebezpieczną grę, aby schwytać Sinana

W poprzednim odcinku (278) Diyar została postrzelona i oskarżyła Sinana, co postawiło całą rodzinę w stan gotowości. Betul i Tayfun zaczęli planować fałszerstwo testów DNA, a Ferit wpadł w furię po decyzji ojca o nadaniu dziecku imienia Fuat.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 279

Podejrzenia Seyran i gość w rezydencji: Ferit, chcąc zapewnić Diyar bezpieczeństwo, sprowadza ją do posiadłości, co wywołuje ogromny dyskomfort u domowników. Seyran nie wierzy jednak w wersję wydarzeń rannej dziewczyny i znajduje logiczne dowody na to, że Sinan nie stoi za atakiem, o czym informuje Halisa, a ten udziela jej cennych wskazówek, jak rozegrać tę sytuację.

Plan zemsty i wielka obietnica: Ferit wspólnie z Abidinem opracowują plan schwytania Sinana poprzez uprowadzenie jego matki, Ayli, która ma posłużyć za przynętę. W przypływie szczerości Ferit obiecuje Seyran, że gdy tylko niebezpieczeństwo minie i sprawa z Sinanem zostanie zamknięta, ich drogi ponownie się połączą, dając jej nadzieję na odbudowanie ich związku.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 29 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 279 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet