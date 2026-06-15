Turniej Enea Poznań Open przyciąga gwiazdy kortu. Powalczy też Maks Kaśnikowski

Stolica Wielkopolski gości uczestników Enea Poznań Open, wśród których znaleźli się tenisiści z doświadczeniem wielkoszlemowym oraz zeszłoroczny triumfator Maks Kaśnikowski.

Na poznańskich kortach wystąpią reprezentanci czołówki rankingu ATP oraz utalentowani Polacy, a wydarzeniu towarzyszy specjalna Strefa Równowagi Mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak.

Warto śledzić zmagania o prestiżowe trofeum i skorzystać z przygotowanych atrakcji dodatkowych, które uświetniają to sportowe wydarzenie.

Enea Poznań Open: Aleksandr Shevchenko i Jan Choinski faworytami

Tegoroczna rywalizacja w turnieju Enea Poznań Open przyniesie kibicom sporo sportowych wrażeń. Na czele zestawienia zawodników znajduje się Aleksandr Shevchenko, zajmujący 97. pozycję w światowym rankingu ATP, choć jeszcze kilka miesięcy temu plasował się w najlepszej pięćdziesiątce. Reprezentant Kazachstanu pojawi się na obiekcie na Golęcinie bezpośrednio po zmaganiach we francuskim Roland Garros. Dużym zainteresowaniem fanów będzie się cieszył Jan Choinski, czyli pochodzący z Wielkiej Brytanii gracz o polskich korzeniach. Trzy lata temu zadebiutował na kortach Wimbledonu, a brytyjscy dziennikarze opisywali go słowami „Syn baletnicy zatańczył do drugiej rundy”. To właśnie wtedy po awansie musiał uznać wyższość Huberta Hurkacza. Do grona potencjalnych zwycięzców zaliczany jest także Dalibor Svrcina, który w poprzednim roku dotarł do wielkiego finału.

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Maks Kaśnikowski na czele polskiej reprezentacji w Poznaniu

Miejscowi fani z niecierpliwością czekają na mecze rodzimych zawodników. W dotychczasowych edycjach poznańskich zmagań Polacy wygrywali zaledwie trzy razy, a najświeższym triumfatorem jest Maks Kaśnikowski, który podniósł puchar w 2024 roku. W trwającej edycji zawodnik otrzymał od organizatorów dziką kartę, co otwiera mu drogę do ponownego zdobycia cennego trofeum.

„Na szczęście przez ostatni rok nie miałem większych problemów zdrowotnych. Rehabilitacja przed turniejem w Poznaniu pozwoliła mi zachować ciągłość gry. Zagrałem dużo meczów i w tym roku wszystko idzie w dobrą stronę” – przyznał Kaśnikowski.

Obok niego na mączce zaprezentują się inni perspektywiczni tenisiści z naszego kraju. Dzikie karty trafiły w ręce Daniela Michalskiego oraz Tomasza Berkiety, który jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia. W fazie kwalifikacyjnej o awans powalczą ponadto Alan Ważny, Filip Pieczonka, Aleksander Błuś i czołowy polski junior, Jan Sadzik.

Otylia Jędrzejczak w Strefie Równowagi Mentalnej

Aktualna odsłona sportowej imprezy oferuje znacznie więcej atrakcji niż tylko widowiska na kortach. W środę, 17 czerwca, zainauguruje swoją działalność Strefa Równowagi Mentalnej, będąca kluczowym elementem dodatkowym. To właśnie tam uznani i utytułowani polscy sportowcy podzielą się swoim doświadczeniem z młodymi zawodnikami oraz ich opiekunami. Wśród zaproszonych legend znalazły się takie postacie jak Otylia Jędrzejczak, Anna Kiełbasińska, Natalia Partyka, Natalia Madaj-Smolińska, Jan Szymański i Maciej Lepiato.

„To wspaniała inicjatywa, wszyscy wiemy jak ważna jest dbałość o rozwój mentalny młodych sportowców. Bardzo się cieszę z udziału w tym wydarzeniu, to wpisuje się w działania mojej Fundacji” – powiedziała Otylia Jędrzejczak.

Dla zgromadzonych widzów przygotowano również rozrywkę w postaci Kina Plenerowego, gdzie emitowane będą produkcje o tematyce sportowej, a także konkurs, w którym nagrodą główną jest lot balonem Enei. Główne zmagania tenisowe rozpoczęły się w poniedziałek, 15 czerwca, natomiast decydujący mecz o tytuł odbędzie się w sobotę, 20 czerwca.