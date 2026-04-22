Złoty chłopak, odcinek 279: Rywalki pod jednym dachem! Ferit sprowadza ranną Diyar do domu

Spis treści
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 279
Podejrzenia Seyran i gość w rezydencji: Ferit, chcąc zapewnić Diyar bezpieczeństwo, sprowadza ją do posiadłości, co wywołuje ogromny dyskomfort u domowników. Seyran nie wierzy jednak w wersję wydarzeń rannej dziewczyny i znajduje logiczne dowody na to, że Sinan nie stoi za atakiem, o czym informuje Halisa, a ten udziela jej cennych wskazówek, jak rozegrać tę sytuację.
Plan zemsty i wielka obietnica: Ferit wspólnie z Abidinem opracowują plan schwytania Sinana poprzez uprowadzenie jego matki, Ayli, która ma posłużyć za przynętę. W przypływie szczerości Ferit obiecuje Seyran, że gdy tylko niebezpieczeństwo minie i sprawa z Sinanem zostanie zamknięta, ich drogi ponownie się połączą, dając jej nadzieję na odbudowanie ich związku.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 29 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 279 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet