Turniej ATP w Londynie. Zobacz jak zagrał Polak po powrocie na kort

Zwycięski powrót Zielińskiego na londyńską trawę

Jan Zieliński i brytyjski zawodnik Luke Johnson wygrali mecz pierwszej rundy debla. Ich rywalami byli Czesi Jiri Lehecka oraz Jakub Mensik. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:3, 12-10 dla polsko-brytyjskiej pary. Zawody tenisowe rangi ATP 500 odbywają się na kortach trawiastych.

Polski tenisista powrócił do profesjonalnej rywalizacji po kilkutygodniowej przerwie, która była spowodowana operacją kolana. Duet Zieliński i Johnson występuje w drabince głównej dzięki otrzymaniu od organizatorów tak zwanej dzikiej karty. Ich kolejnymi przeciwnikami będzie zwycięska para z wtorkowego starcia. Zagrają w nim rozstawieni z numerem trzecim Amerykanin Christian Harrison i Brytyjczyk Neal Skupski przeciwko Amerykaninowi Austinowi Krajickowi i Chorwatowi Nikoli Mekticiowi.

Majchrzak zagra w turnieju singlowym

W rywalizacji singlowej wystąpi Kamil Majchrzak. Polski zawodnik przyleciał do Wielkiej Brytanii jako triumfator niedzielnego finału w holenderskim turnieju 's-Hertogenbosch. Pierwszym przeciwnikiem Polaka we wtorkowym meczu londyńskich zawodów będzie Jiri Lehecka.

Sukces odniesiony w Holandii pozwolił Majchrzakowi zanotować znaczny awans w światowym rankingu. Tenisista początkowo planował start w eliminacjach do brytyjskich zawodów, jednak uniemożliwiła mu to przedłużająca się gra w 's-Hertogenbosch. Dobra forma i wyniki zaowocowały przyznaniem mu specjalnej dzikiej karty.