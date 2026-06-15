GKS Katowice wraca do Europy po 23 latach. Z kim zagrają w Lidze Konferencji?

Przygotowania i transfery przed nowym sezonem

Trener Rafał Górak ma na przygotowania sześć tygodni. W zespole zabraknie bramkarza Rafała Strączka, który po operacji barku pauzuje cztery miesiące. Klub prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy o sprowadzeniu Marcela Łubika, dotychczas wypożyczonego do Górnika Zabrze z niemieckiego klubu FC Augsburg. Zgodę na testy medyczne w Arce Gdynia otrzymał natomiast obrońca Konrad Gruszkowski.

Do drużyny dołączyli nowi pomocnicy, w tym Bartosz Wolski z Motoru Lublin oraz Szymon Bartlewicz z pierwszoligowego Chrobrego Głogów. W wielkopolskiej Opalenicy od 22 czerwca do 2 lipca potrwa główne zgrupowanie zespołu, przygotowujące do nadchodzących rozgrywek. Pierwszy, godzinny trening śląskiej drużyny odbył się na bocznym boisku Areny Katowice, na której kończą się prace przed oddaniem do użytku stadionowego hotelu. Wcześniej zespół spędzi trzy dni na krótszym zgrupowaniu w Bielsku-Białej.

- To nie jest tak, że zostaliśmy bez bramkarza. Nawet bez kontuzji Rafała planowaliśmy wzmocnić ekipę bramkarską i takie rozmowy się toczą – wyjaśnił.

Kiedy GKS rozegra pierwsze mecze pucharowe?

Śląska drużyna w ramach letnich przygotowań zaplanowała sześć spotkań kontrolnych z niezwykle wymagającymi rywalami. Przeciwnikami w sparingach będą między innymi Świt Szczecin, Arka Gdynia, Piast Gliwice, Miedź Legnica, Stal Rzeszów oraz Raków Częstochowa. Bartosz Wolski podkreślił w swojej pierwszej wypowiedzi wysoką stabilność katowickiego projektu sportowego. W szatni spotkał Damiana Rasaka, z którym we wczesnych latach rozpoczynał piłkarską karierę w Elanie Toruń.

Rywalizacja w europejskich pucharach to nagroda za ubiegły sezon, w którym zespół po zajęciu piątego miejsca utrzymał się w ligowej elicie. Pierwszy mecz w ramach kwalifikacji Ligi Konferencji śląski zespół rozegra 23 lipca, a szkoleniowiec liczy na optymalne przygotowanie fizyczne całego składu. Z kolei w inauguracyjnej kolejce krajowych rozgrywek, zaplanowanej na 25 lub 26 lipca, zespół zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Wisłą Kraków. Zarząd wierzy w kolejny sukces zgranej i doświadczonej grupy zawodników.