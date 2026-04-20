Złoty chłopak, odcinek 277: Ferit stracił Seyran na zawsze!? Jego matka przejmuje inicjatywę

Spis treści
W poprzednim odcinku (276) Seyran i Ferit po bolesnej rozmowie uznali, że ich wspólna droga dobiegła końca, co wywołało rozpacz u obojga. Suna postawiła Abidinowi ultimatum po jego agresywnych atakach na rodzinę, a Halis zaczął potajemnie knuć intrygę, by odzyskać pełnię władzy nad skłóconą rodziną i majątkiem.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 277
Betul i jej strach o przyszłość: Betul dowiaduje się, że zostanie mamą chłopca, co teoretycznie powinno wzmocnić jej pozycję, jednak kobieta panicznie boi się, że prawda o jej przeszłości wyjdzie na jaw.
— Tak… Dobra wiadomość. Będziemy mieli dziecko
— Kochanie, przecież byłaś w ciąży, prawda? Chciałaś dziewczynkę, nie? Ja też chciałem, ale… najważniejsze, żeby było zdrowe. Prawda?
— Kiedy powiedziałaś „oby było zdrowe”, zaczęłam się zastanawiać… Czy nasze dziecko urodzi się całe i zdrowe? Czy będzie ze mną? Czy będzie dorastać? Kiedy o tym myślę… Nieważne. Chyba na tym polega bycie matką... Kochanie, nasze dziecko będzie bardzo zdrowe. A kiedy tylko zechce, mama i tata zawsze będą przy nim. Prawda, Orhan?
— Betül, posłuchaj… My się czasem kłócimy, sprzeczamy, ale jesteście moją rodziną. I nikt tego nie zmieni. Nikt, prawda? Obiecaj mi. Nie zostawisz mnie.
— Nie, oczywiście, że nie.
— To chłopak, i to jeszcze jaki! Zobaczysz, jak tata się dowie… wszystko się zmieni. Mój tata kocha dzieci. A zwłaszcza te z własnej krwi. Będzie tak samo jak wtedy, gdy urodził się Ferit. Przyjdzie radość, radość!
— Orhan! Kochanie… Ja myślałam o imieniu, jeśli nasze dziecko będzie chłopcem.
— Ale przecież ojciec też powinien mieć coś do powiedzenia, prawda? Nie ma mowy, żebyś sama podjęła decyzję.
Suna i Abidin na dobrej drodze do pogodzenia się: W tym samym czasie w małżeństwie Suny i Abidina następuje przełamanie – para po serii kłótni i pretensji Abidina do całej rodziny, postanawia się pogodzić i spróbować odbudować wzajemne zaufanie.
Ferit nie potrafi podjąć decyzji: Młody Korhan wciąż nie potrafi zdobyć się na odwagę i zerwać z Diyar, mimo że doskonale wie, iż jego serce należy do kogoś innego. Gulgun, widząc apatię syna, przeprowadza z nim bardzo trudną i szczerą rozmowę, w której uświadamia mu, że życie w nieszczęśliwym, choć wygodnym związku, jest powolną autodestrukcją i tylko on sam może przeciąć ten węzeł.
— Mamo? Co się stało? Co ty tu robisz o tej porze?
— Martwiłam się o ciebie. Co zrobiłeś?
— A co miałem zrobić… Nie potrafiłem się rozstać.
— Przecież podjąłeś decyzję. To skąd ta mina?
— Wcale nie podjąłem, mamo.
— No to opowiadaj.
— Nie ma o czym.
— Posłuchaj mnie… Nie pakuj się w sytuację między dwiema kobietami. Wrzucę cię do basenu, to się ogarniesz. Podnieś głowę. No, podnieś. Spójrz na mnie. Co czujesz? Powiedz wprost.
— Nie daję rady, mamo. Nie potrafię tego utrzymać. Nie potrafię utrzymać tamtego związku. Za każdym razem jest tak samo… Seyran przyciąga moją uwagę. Moje myśli i wzrok ciągle uciekają w jej stronę.
— Skoro tak, to co tu jeszcze robisz? Powinieneś był to zakończyć. Nie szkoda ci tamtej dziewczyny?
— Dobrze, rozumiem. Już wiem, że jej nie kochasz.
— Co to ma wspólnego z szacunkiem, mamo?
— Jak to co? Ma bardzo dużo wspólnego! Jeśli twoje uczucia się zmieniły, nie możesz jej tak zbywać jak dziecka. To brak szacunku. Tego się do tej pory nie nauczyłeś? Nie patrz tak, jakbym mówiła coś dziwnego.
— Jak chcesz mnie uderzyć, to uderz. W głowę, mamo. Prosto. Bo najpierw tamta, potem Seyran, a teraz jeszcze ty… przynajmniej ty mnie nie stresuj.
— „Stresuj”? Co ty, nastolatek jesteś? Zachowujesz się jak dzieciak. Rozstaniesz się z nią i tyle. Nie możesz manipulować ludźmi.
— Mam się z nią rozstać, mamo? Ona się załamie. Będzie bardzo cierpieć. Umrę z poczucia winy… nie dam rady tego zrobić.
— Nie uważasz, że trochę za bardzo się przeceniasz? Tak mi się wydaje. To dorosła kobieta, poradzi sobie.
— No pięknie, już całkiem mnie zdeptałaś…
— Jeśli tu jest jakiś problem, to jesteś nim ty. Zrozum to w końcu. Ona jest odpowiedzialna, rozsądna, dojrzała — dlatego przyzwyczaiłeś się na niej opierać. Wygodnie ci, nie chcesz stracić swojego komfortu.
— Czyli co, poleganie na kimś to teraz przestępstwo?
— Jeśli jest tu jakaś wina, to tylko moja i twojego ojca. Byliśmy tak zajęci własnymi problemami i głupotami, że to, czego nie znalazłeś u nas, znalazłeś gdzie indziej.
— Tak… Tam jest… spokojniej. Lżej. Bezpieczniej.
— To nie jest miłość, prawda?
— Właśnie to chciałam ci powiedzieć. Życie to bardzo długa podróż, synu. Taką drogę można przejść tylko z właściwą osobą. Z kobietą, którą się kocha. Nie rób tego, co twój ojciec… bo skończysz jak my — skazany na nieszczęście.
— Podejmij decyzję. Nie krzywdź obu. Niezdecydowanie też jest decyzją.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 277 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet