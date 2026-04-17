Złoty chłopak, odcinek 276: Seyran i Ferit uznają, że ich miłość to już przeszłość, a Suna buntuje się przeciw Abidinowi

W poprzednim odcinku (275) Diyar dała Feritowi ostatnią szansę, a konflikt o rezydencję nabrał mocy. Abidin próbował sterroryzować rodzinę, a Halis ostrzegł wszystkich, że on tu wciąż rządzi. Ferit wciąż nie potrafił podjąć ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 276
Gorzkie pożegnanie: Seyran i Ferit odbywają trudną rozmowę, po której oboje uznają, że nie ma już drogi powrotnej do tego, co ich łączyło. Decydują się rozejść, choć ból jest rozdzierający.
Bunt Suny: Agresywne zachowanie Abidina przekracza wszelkie granice. Suna, dotąd lojalna, mówi „dość” i stawia mężowi ultimatum, które może zakończyć ich związek. Tymczasem Diyar zaczyna bezwzględnie usuwać przeszkody do ślubu.
Tajemnica Halisa: Senior rodu Korhanów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W tajemnicy przed wszystkimi przygotowuje plan, który ma przywrócić mu pełnię władzy. W rodzinie każdy zaczyna pilnować tylko własnych interesów.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 276 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet