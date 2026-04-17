Złoty chłopak, odcinek 276: Seyran i Ferit uznają, że ich miłość to już przeszłość, a Suna buntuje się przeciw Abidinowi

Joanna Dembek
2026-04-17 14:43

Czy to koniec wielkiej miłości Seyran i Ferita? Wstrząśnięci ostatnimi wydarzeniami bohaterowie dochodzą do bolesnego wniosku – ich związek nie ma już przyszłości. Diyar zaczyna eliminować wszystko, co stoi na drodze do ołtarza. Sytuacja zagęszcza się także u Suny, która nie może dłużej znieść agresji Abidina i stawia mężowi twarde ultimatum. W cieniu tych wydarzeń Halis knuje intrygę, która może zniszczyć wszystkich. Oglądaj w piątek, 24 kwietnia, a także zapoznaj się z naszymi streszczeniami.

Złoty chłopak odc. 271
W poprzednim odcinku (275) Diyar dała Feritowi ostatnią szansę, a konflikt o rezydencję nabrał mocy. Abidin próbował sterroryzować rodzinę, a Halis ostrzegł wszystkich, że on tu wciąż rządzi. Ferit wciąż nie potrafił podjąć ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 276

Gorzkie pożegnanie: Seyran i Ferit odbywają trudną rozmowę, po której oboje uznają, że nie ma już drogi powrotnej do tego, co ich łączyło. Decydują się rozejść, choć ból jest rozdzierający.

Bunt Suny: Agresywne zachowanie Abidina przekracza wszelkie granice. Suna, dotąd lojalna, mówi „dość” i stawia mężowi ultimatum, które może zakończyć ich związek. Tymczasem Diyar zaczyna bezwzględnie usuwać przeszkody do ślubu.

Tajemnica Halisa: Senior rodu Korhanów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W tajemnicy przed wszystkimi przygotowuje plan, który ma przywrócić mu pełnię władzy. W rodzinie każdy zaczyna pilnować tylko własnych interesów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 276 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
