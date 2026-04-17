Złoty chłopak, odcinek 276: Seyran i Ferit uznają, że ich miłość to już przeszłość, a Suna buntuje się przeciw Abidinowi

W poprzednim odcinku (275) Diyar dała Feritowi ostatnią szansę, a konflikt o rezydencję nabrał mocy. Abidin próbował sterroryzować rodzinę, a Halis ostrzegł wszystkich, że on tu wciąż rządzi. Ferit wciąż nie potrafił podjąć ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 276

Gorzkie pożegnanie: Seyran i Ferit odbywają trudną rozmowę, po której oboje uznają, że nie ma już drogi powrotnej do tego, co ich łączyło. Decydują się rozejść, choć ból jest rozdzierający.

Bunt Suny: Agresywne zachowanie Abidina przekracza wszelkie granice. Suna, dotąd lojalna, mówi „dość” i stawia mężowi ultimatum, które może zakończyć ich związek. Tymczasem Diyar zaczyna bezwzględnie usuwać przeszkody do ślubu.

Tajemnica Halisa: Senior rodu Korhanów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W tajemnicy przed wszystkimi przygotowuje plan, który ma przywrócić mu pełnię władzy. W rodzinie każdy zaczyna pilnować tylko własnych interesów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 276 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet