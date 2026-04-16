Złoty chłopak, odcinek 275: Abidin idzie na całość! Terroryzuje służbę i rodzinę!

W poprzednim odcinku (274) Seyran wymyśliła rozwiązanie problemu z rezydencją, którą chce za wszelką cenę przejąć Abidin. To pokrzyżowało jego plany. Ferit usłyszał ostrzeżenie od dziadka, a Esme próbowała wywieźć Seyran z miasta. Napięcie między mieszkańcami posiadłości osiągnęło punkt krytyczny.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 275
Ultimatum narzeczonej: Diyar traci cierpliwość do huśtawki emocjonalnej Ferita. Stawia mu jasne warunki: albo pełne zaangażowanie w przygotowania do ślubu, albo definitywny koniec ich relacji.
Terror Abidina: Walka o dom zaostrza się. Abidin, niezadowolony z obrotu spraw, planuje przejąć pełną kontrolę nad posiadłością i zmusić każdego członka rodziny Korhan do bolesnych ustępstw.
Powrót starego mistrza: Halis Korhan nie zamierza patrzeć, jak jego dziedzictwo obraca się w ruinę. Wzywa rodzinę na naradę i surowo ostrzega wszystkich przed podejmowaniem jakichkolwiek działań za jego plecami.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 23 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 275 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet