Złoty chłopak, odcinek 275: Abidin idzie na całość! Terroryzuje służbę i rodzinę!

W poprzednim odcinku (274) Seyran wymyśliła rozwiązanie problemu z rezydencją, którą chce za wszelką cenę przejąć Abidin. To pokrzyżowało jego plany. Ferit usłyszał ostrzeżenie od dziadka, a Esme próbowała wywieźć Seyran z miasta. Napięcie między mieszkańcami posiadłości osiągnęło punkt krytyczny.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 275

Ultimatum narzeczonej: Diyar traci cierpliwość do huśtawki emocjonalnej Ferita. Stawia mu jasne warunki: albo pełne zaangażowanie w przygotowania do ślubu, albo definitywny koniec ich relacji.

Terror Abidina: Walka o dom zaostrza się. Abidin, niezadowolony z obrotu spraw, planuje przejąć pełną kontrolę nad posiadłością i zmusić każdego członka rodziny Korhan do bolesnych ustępstw.

Powrót starego mistrza: Halis Korhan nie zamierza patrzeć, jak jego dziedzictwo obraca się w ruinę. Wzywa rodzinę na naradę i surowo ostrzega wszystkich przed podejmowaniem jakichkolwiek działań za jego plecami.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 23 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 275 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet