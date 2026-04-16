Złoty chłopak, odcinek 275: Abidin idzie na całość! Terroryzuje służbę i rodzinę!

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-16 12:10

Pętla wokół Ferita zaciska się coraz mocniej. Diyar, zmęczona ciągłym oglądaniem się narzeczonego za byłą żoną, daje mu ostatnią szansę na uratowanie ich związku. Jednocześnie konflikt o rezydencję wchodzi w mroczną fazę – Abidin nie cofnie się przed niczym, by zmusić rodzinę do całkowitej uległości. Czy Halis zdoła odzyskać kontrolę nad rozpadającym się klanem? Odkryj wszystkie tajemnice w czwartek, 23 kwietnia. Zachęcamy do czytania streszczeń i oglądania serialu.

Złoty chłopak, odcinek 275
Złoty chłopak, odcinek 275 Złoty chłopak, odcinek 275 Złoty chłopak, odcinek 275 Złoty chłopak, odcinek 275
W poprzednim odcinku (274) Seyran wymyśliła rozwiązanie problemu z rezydencją, którą chce za wszelką cenę przejąć Abidin. To pokrzyżowało jego plany. Ferit usłyszał ostrzeżenie od dziadka, a Esme próbowała wywieźć Seyran z miasta. Napięcie między mieszkańcami posiadłości osiągnęło punkt krytyczny.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 275

Ultimatum narzeczonej: Diyar traci cierpliwość do huśtawki emocjonalnej Ferita. Stawia mu jasne warunki: albo pełne zaangażowanie w przygotowania do ślubu, albo definitywny koniec ich relacji.

Terror Abidina: Walka o dom zaostrza się. Abidin, niezadowolony z obrotu spraw, planuje przejąć pełną kontrolę nad posiadłością i zmusić każdego członka rodziny Korhan do bolesnych ustępstw.

Powrót starego mistrza: Halis Korhan nie zamierza patrzeć, jak jego dziedzictwo obraca się w ruinę. Wzywa rodzinę na naradę i surowo ostrzega wszystkich przed podejmowaniem jakichkolwiek działań za jego plecami.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 23 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 275 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
