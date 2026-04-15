Złoty chłopak, odcinek 274: Seyran postanawia oddać rezydencję Abidinowi. Za tym kryje się sprytny plan

W poprzednim odcinku (273) Ferit oznajmił Seyran, że musi zostać z Diyar. To wyznanie sprawiło jej wielki ból. Abidin zagroził policją w celu przejęcia rezydencji, a Esme próbowała namówić córkę na ucieczkę do Antep. Diyar i Seyran odbyły pierwszą poważną rozmowę o mężczyźnie, który je dzieli.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 274

Ostrzeżenie głowy rodziny: Halis widzi niezdecydowanie Ferita i brutalnie uświadamia mu, że siedzenie na dwóch stołkach sprawi, iż straci zarówno Seyran, jak i Diyar. Młody Korhan jest w rozsypce.

Fortel w sprawie majątku: Seyran decyduje się oddać rezydencję Abidinowi, ale robi to w sposób tak sprytny, by rodzina nie ucierpiała. Abidin czuje się oszukany – jego głównym celem było przecież wyrzucenie bliskich na ulicę.

Matczyna desperacja: Konflikt w rodzinie Sanli wybucha z nową siłą. Esme nie może znieść uporu Seyran i próbuje siłą wsadzić ją do samochodu jadącego do Antep, co kończy się kolejną awanturą.

17

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 22 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 274 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet