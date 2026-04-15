Złoty chłopak, odcinek 274: Seyran postanawia oddać rezydencję Abidinowi. Za tym kryje się sprytny plan

Joanna Dembek
2026-04-15 16:50

Czy można kochać dwie kobiety jednocześnie? Ferit przekonuje się, że taka sytuacja prowadzi jedynie do katastrofy. Halis stawia wnukowi ultimatum - albo dokona wyboru, albo zostanie z niczym. W tle rozgrywa się wielka batalia o majątek – Seyran wpada na genialny pomysł, który zadowoli wszystkich poza żądnym zemsty Abidinem. Czy propozycja dziewczyny uratuje honor rodziny? Dramatyczne sceny rozegrają się także między Seyran a jej matką. Premiera w środę, 22 kwietnia. Zapraszamy do lektury streszczeń!

W poprzednim odcinku (273) Ferit oznajmił Seyran, że musi zostać z Diyar. To wyznanie sprawiło jej wielki ból. Abidin zagroził policją w celu przejęcia rezydencji, a Esme próbowała namówić córkę na ucieczkę do Antep. Diyar i Seyran odbyły pierwszą poważną rozmowę o mężczyźnie, który je dzieli.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 274

Ostrzeżenie głowy rodziny: Halis widzi niezdecydowanie Ferita i brutalnie uświadamia mu, że siedzenie na dwóch stołkach sprawi, iż straci zarówno Seyran, jak i Diyar. Młody Korhan jest w rozsypce.

Fortel w sprawie majątku: Seyran decyduje się oddać rezydencję Abidinowi, ale robi to w sposób tak sprytny, by rodzina nie ucierpiała. Abidin czuje się oszukany – jego głównym celem było przecież wyrzucenie bliskich na ulicę.

Matczyna desperacja: Konflikt w rodzinie Sanli wybucha z nową siłą. Esme nie może znieść uporu Seyran i próbuje siłą wsadzić ją do samochodu jadącego do Antep, co kończy się kolejną awanturą.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 22 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 274 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
