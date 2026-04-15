Złoty chłopak, odcinek 274: Seyran postanawia oddać rezydencję Abidinowi. Za tym kryje się sprytny plan

Spis treści
W poprzednim odcinku (273) Ferit oznajmił Seyran, że musi zostać z Diyar. To wyznanie sprawiło jej wielki ból. Abidin zagroził policją w celu przejęcia rezydencji, a Esme próbowała namówić córkę na ucieczkę do Antep. Diyar i Seyran odbyły pierwszą poważną rozmowę o mężczyźnie, który je dzieli.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 274
Ostrzeżenie głowy rodziny: Halis widzi niezdecydowanie Ferita i brutalnie uświadamia mu, że siedzenie na dwóch stołkach sprawi, iż straci zarówno Seyran, jak i Diyar. Młody Korhan jest w rozsypce.
Fortel w sprawie majątku: Seyran decyduje się oddać rezydencję Abidinowi, ale robi to w sposób tak sprytny, by rodzina nie ucierpiała. Abidin czuje się oszukany – jego głównym celem było przecież wyrzucenie bliskich na ulicę.
Matczyna desperacja: Konflikt w rodzinie Sanli wybucha z nową siłą. Esme nie może znieść uporu Seyran i próbuje siłą wsadzić ją do samochodu jadącego do Antep, co kończy się kolejną awanturą.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 22 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 274 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet