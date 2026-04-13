Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!

W poprzednim odcinku (271) Abidin otwarcie oskarżył Halisa o zniszczenie mu życia, co wywołało wstrząs w rodzinie. Ferit bił się z myślami, nie potrafiąc wybrać między Seyran a Diyar, zwłaszcza że obecność byłej żony podczas wspólnej kolacji tylko zaogniła sytuację. Suna i Abidin zaczęli potajemnie planować przejęcie rezydencji, chcąc ostatecznie pogrążyć ród Korhanów.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 272
Ultimatum Ilyasa i trudny wybór - Ojciec Diyar stawia sprawę jasno: Ferit dostanie błogosławieństwo na ślub tylko wtedy, gdy Seyran zniknie z jego życia i rezydencji, a Sinan zostanie schwytany.
Bitwa o dach nad głową - Abidin przechodzi do ofensywy i domaga się od Seyran natychmiastowego oddania posiadłości. Dziewczyna gorączkowo szuka wyjścia z sytuacji, które nie doprowadzi do śmierci chorego Halisa.
Serce w rozterce - Choć między Feritem a Seyran wciąż iskrzy, chłopak uparcie twierdzi, że jego przyszłość jest u boku Diyar.
W domu dochodzi do zdrady – Aysen oferuje pomoc Sinanowi, wynosząc tajne informacje z rezydencji. Czy tym samym pogrąży się i straci pracę?
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 272 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet