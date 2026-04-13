Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-13 16:15

Emocje w Stambule sięgają zenitu! Ilyas stawia Feritowi twarde warunki - ślub z Diyar dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy Seyran zniknie z rezydencji. Tymczasem Abidin nie zamierza czekać i brutalnie żąda zwrotu majątku. Seyran, widząc pogarszający się stan Halisa, musi wykazać się niezwykłym sprytem, by uniknąć katastrofy. Czy Ferit znajdzie w sobie siłę, by zerwać z przeszłością, czy może uczucie do byłej żony okaże się silniejsze od obietnic? Oglądaj w poniedziałek, 20 kwietnia. Zachęcamy również do czytania streszczeń!

Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!
Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi! Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi! Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi! Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!
W poprzednim odcinku (271) Abidin otwarcie oskarżył Halisa o zniszczenie mu życia, co wywołało wstrząs w rodzinie. Ferit bił się z myślami, nie potrafiąc wybrać między Seyran a Diyar, zwłaszcza że obecność byłej żony podczas wspólnej kolacji tylko zaogniła sytuację. Suna i Abidin zaczęli potajemnie planować przejęcie rezydencji, chcąc ostatecznie pogrążyć ród Korhanów.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 272

Ultimatum Ilyasa i trudny wybór - Ojciec Diyar stawia sprawę jasno: Ferit dostanie błogosławieństwo na ślub tylko wtedy, gdy Seyran zniknie z jego życia i rezydencji, a Sinan zostanie schwytany.

Bitwa o dach nad głową - Abidin przechodzi do ofensywy i domaga się od Seyran natychmiastowego oddania posiadłości. Dziewczyna gorączkowo szuka wyjścia z sytuacji, które nie doprowadzi do śmierci chorego Halisa.

Serce w rozterce - Choć między Feritem a Seyran wciąż iskrzy, chłopak uparcie twierdzi, że jego przyszłość jest u boku Diyar.

W domu dochodzi do zdrady – Aysen oferuje pomoc Sinanowi, wynosząc tajne informacje z rezydencji. Czy tym samym pogrąży się i straci pracę?

Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 272 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
