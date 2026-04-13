Złoty chłopak, odcinek 272: Zdrada w murach posiadłości! Aysen przechodzi na stronę wroga i pomaga Sinanowi!

W poprzednim odcinku (271) Abidin otwarcie oskarżył Halisa o zniszczenie mu życia, co wywołało wstrząs w rodzinie. Ferit bił się z myślami, nie potrafiąc wybrać między Seyran a Diyar, zwłaszcza że obecność byłej żony podczas wspólnej kolacji tylko zaogniła sytuację. Suna i Abidin zaczęli potajemnie planować przejęcie rezydencji, chcąc ostatecznie pogrążyć ród Korhanów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 272

Ultimatum Ilyasa i trudny wybór - Ojciec Diyar stawia sprawę jasno: Ferit dostanie błogosławieństwo na ślub tylko wtedy, gdy Seyran zniknie z jego życia i rezydencji, a Sinan zostanie schwytany.

Bitwa o dach nad głową - Abidin przechodzi do ofensywy i domaga się od Seyran natychmiastowego oddania posiadłości. Dziewczyna gorączkowo szuka wyjścia z sytuacji, które nie doprowadzi do śmierci chorego Halisa.

Serce w rozterce - Choć między Feritem a Seyran wciąż iskrzy, chłopak uparcie twierdzi, że jego przyszłość jest u boku Diyar.

W domu dochodzi do zdrady – Aysen oferuje pomoc Sinanowi, wynosząc tajne informacje z rezydencji. Czy tym samym pogrąży się i straci pracę?

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 272 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet