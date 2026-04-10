Złoty chłopak, odcinek 271: Chcą odebrać im wszystko! Mają sekretny plan przejęcia rezydencji

W poprzednim odcinku (270) Seyran czuła się uwięziona w rezydencji i swoim zachowaniem zaskoczyła Ferita. Orhan próbował zmusić Betül do podpisania intercyzy, co doprowadziło do poważnej kłótni. Ferit dowiedział się, że to Seyran przekonała dziadka Diyar do zgody na rodzinne spotkanie. Tymczasem przesyłka od Sinana okazała się kolejną próbą zastraszenia Seyran.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 271

Abidin oskarża Halisa o zniszczenie mu życia. Ferit czuje się rozdarty między Seyran a Diyar. Chłopak nie potrafi podjąć decyzji. Obecność Seyran podczas kolacji komplikuje sytuację. Suna i Abidin planują odebrać Korhanom rezydencję.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 17 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 271 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet