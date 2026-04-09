Złoty chłopak, odcinek 270: Orhan naciska na Betül! Intercyza wywołuje wielką awanturę

Joanna Dembek
2026-04-09 13:06

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu - 270 - i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 16 kwietnia 2026. Zobaczysz jak Sinan znęca się Seyran oraz jak Orhan wymusza na Betul podpisanie intercyzy.

Złoty chłopak odc. 270
W poprzednim odcinku (269) Seyran nocą szukała Ferita w rezydencji. Abidin domagał się od Halisa prawdy o śmierci swoich rodziców, a Ferit odkrył, że za tragedię sprzed lat odpowiada Latif. Seyran zapewniła dziadków Diyar, że Ferit jest dobrym człowiekiem i naprawdę kocha ich wnuczkę. Suna próbowała przekonać Abidina, by zrezygnował z zemsty i spróbował porozmawiać z Halisem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 270

Seyran czuje się uwięziona w rezydencji. Swoim zachowaniem zaskakuje Ferita. Orhan próbuje zmusić Betul do podpisania intercyzy, co prowadzi do poważnej kłótni. Ferit dowiaduje się, że to Seyran przekonała dziadka Diyar, by zgodził się na rodzinne spotkanie. Przesyłka od Sinana jest kolejną próbą zastraszenia Seyran.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 16 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 270 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
