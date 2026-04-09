Złoty chłopak, odcinek 270: Orhan naciska na Betül! Intercyza wywołuje wielką awanturę

W poprzednim odcinku (269) Seyran nocą szukała Ferita w rezydencji. Abidin domagał się od Halisa prawdy o śmierci swoich rodziców, a Ferit odkrył, że za tragedię sprzed lat odpowiada Latif. Seyran zapewniła dziadków Diyar, że Ferit jest dobrym człowiekiem i naprawdę kocha ich wnuczkę. Suna próbowała przekonać Abidina, by zrezygnował z zemsty i spróbował porozmawiać z Halisem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 270

Seyran czuje się uwięziona w rezydencji. Swoim zachowaniem zaskakuje Ferita. Orhan próbuje zmusić Betul do podpisania intercyzy, co prowadzi do poważnej kłótni. Ferit dowiaduje się, że to Seyran przekonała dziadka Diyar, by zgodził się na rodzinne spotkanie. Przesyłka od Sinana jest kolejną próbą zastraszenia Seyran.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 16 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 270 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet